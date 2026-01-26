Επίδομα παιδιού 2026: Οι δύο μεγάλες αλλαγές από τον Μάιο και οι ημερομηνίες-κλειδιά

Σταθερό παραμένει το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του επιδόματος παιδιού το 2026, το οποίο θα εξοφληθεί σε έξι διμηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από την τρίτη δόση και μετά, καθώς αναμένονται δύο σημαντικές αλλαγές που ενδέχεται να τροποποιήσουν το τελικό ποσό ή τη λίστα των δικαιούχων.

Η «παγίδα» της φορολογικής δήλωσης και η 3η δόση

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τον υπολογισμό του επιδόματος για την τρίτη δόση (Μαΐου – Ιουνίου), η οποία έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ενώ για την πρώτη δόση του έτους λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2024, από την τρίτη δόση ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει τη νέα φορολογική τους δήλωση (Ε1) στο διάστημα από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή ή διακοπή της παροχής.

«Ψηφιακό κόσκινο» με το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Η δεύτερη και ίσως σημαντικότερη δομική αλλαγή σχετίζεται με την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων έως τον Ιούνιο του 2026.

Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων που θα συγκεντρώνει όλα τα επιδόματα (ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εργασίας). Στόχος της κυβέρνησης είναι η απόλυτη διαφάνεια και η δικαιότερη κατανομή των πόρων. Μένει να φανεί αν η διασταύρωση των στοιχείων μέσω του νέου Μητρώου θα οδηγήσει σε απώλεια του επιδόματος για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων που ενδέχεται να μην πληρούν πλέον τα αυστηρά κριτήρια.

Τα ποσά ανά κατηγορία

Παρά τις δομικές αλλαγές, τα ποσά του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα για το 2026. Η κατάταξη στις εισοδηματικές κατηγορίες καθορίζει το ύψος της ενίσχυσης ως εξής:

Κατηγορία Εισοδήματος 1ο & 2ο Παιδί (ανά μήνα) 3ο Παιδί & άνω (ανά μήνα) Κατηγορία Α 70 € 140 € Κατηγορία Β 42 € 84 € Κατηγορία Γ 28 € 56 €

Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό προκύπτει από τον συνδυασμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων.

