ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 610.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Σήμερα καταβάλλονται τα επιδόματα ύψους σχεδόν 200 εκατ. ευρώ σε 612.257 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Eurokinissi
Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 ευρώ
  • Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι –175.818 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

Να επισημανθεί ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

