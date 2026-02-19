ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο
Εκκένωσε τους επιβάτες χρησιμοποιώντας τις διαδρόμους έκτακτης ανάγκης.
Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty διακόπηκαν προσωρινά την Τετάρτη, μετά από την αναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους λόγω προβλήματος στον κινητήρα, σύμφωνα με αξιωματούχους, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις μετά την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.
Μια πτήση της JetBlue ανέφερε καπνό στο πιλοτήριο, και εκκένωσε τους επιβάτες χρησιμοποιώντας τις διαδρόμους έκτακτης ανάγκης.
Όλες οι αναχωρήσεις πτήσεων ακυρώθηκαν, ενώ οι αφίξεις πτήσεων υπέστησαν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς οι αρχές ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό. Ομάδες έκτακτης ανάγκης παρατηρήθηκαν να επιχειρούν στο αεροδρόμιο, καθώς εφαρμόζονταν πρωτόκολλα ασφαλείας.
Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της έκτακτης ανάγκης. Οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις, καθώς οι πτήσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται.
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι του Νιούαρκ είναι διεθνές αεροδρόμιο και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης και το μεγαλύτερο στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.