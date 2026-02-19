ΗΠΑ: Συναγερμός σε αεροδρόμιο λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους - Καπνός στο πιλοτήριο

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty διακόπηκαν προσωρινά την Τετάρτη, μετά από την αναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους λόγω προβλήματος στον κινητήρα, σύμφωνα με αξιωματούχους, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις μετά την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

Μια πτήση της JetBlue ανέφερε καπνό στο πιλοτήριο, και εκκένωσε τους επιβάτες χρησιμοποιώντας τις διαδρόμους έκτακτης ανάγκης.

Όλες οι αναχωρήσεις πτήσεων ακυρώθηκαν, ενώ οι αφίξεις πτήσεων υπέστησαν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς οι αρχές ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό. Ομάδες έκτακτης ανάγκης παρατηρήθηκαν να επιχειρούν στο αεροδρόμιο, καθώς εφαρμόζονταν πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της έκτακτης ανάγκης. Οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις πτήσεις, καθώς οι πτήσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι του Νιούαρκ είναι διεθνές αεροδρόμιο και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της μητροπολιτικής περιοχής της Νέας Υόρκης και το μεγαλύτερο στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.

Flights into Newark Liberty International Airport were temporarily paused on Wednesday after a plane made an emergency landing due to an engine problem, according to officials, prompting major delays once the airport reopened. #flighttracker #newarkairport #flightradar #jetblue… pic.twitter.com/ZCigajsDXX — The Independent (@Independent) February 19, 2026

?Alert: Newark Liberty International Airport is shut down again.



All flights are grounded while officials deal with the emergency.



A JetBlue flight reportedly reported smoke in the cockpit, diverted to Newark, and evacuated passengers using emergency slides.



This is chaos for… pic.twitter.com/ZLYJLXpjpn — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) February 19, 2026

Διαβάστε επίσης