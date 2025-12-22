Κολομβία: Οι αντάρτες του ELN κήρυξαν μονομερή κατάπαυση του πυρός τα Χριστούγεννα

Η μονομερής κατάπαυση του πυρός θα αρχίσει την 24η Δεκεμβρίου

Κολομβία: Οι αντάρτες του ELN κήρυξαν μονομερή κατάπαυση του πυρός τα Χριστούγεννα
Η οργάνωση ανταρτών ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, γκεβαριστές) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κηρύσσει «μονομερή» ανακωχή στην Κολομβία ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η μονομερής κατάπαυση του πυρός θα αρχίσει την 24η Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει ως την 3η Ιανουαρίου 2026, διευκρίνισε.

Η ηγεσία του ELN διέταξε «όλες τις δομές να μην διεξαγάγουν καμιά επιθετική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ένοπλων δυνάμεων του κράτους», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποίησε.

«Διευκρινίζουμε ότι η πολιτική του ELN δεν είναι να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις που πλήττουν τον πληθυσμό», τόνισε ακόμη η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της οργάνωσης καταγράφεται μερικές ημέρες μετά την επίθεση με drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά στρατιωτικούς και τραυμάτισε άλλους τριάντα σε βάση στη βόρεια Κολομβία.

Την περασμένη εβδομάδα οι αντάρτες κήρυξαν περιορισμό των πολιτών σε περιοχές που ελέγχουν και απείλησαν τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Λάβαμε το μήνυμα αυτό με κάποια ανακούφιση αλλά και ανησυχία», αντέδρασε μέσω X στην ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός η συνήγορος του λαού Ίρις Μαρίν, τονίζοντας πως ενέργειες της οργάνωσης έχουν κάνει «κακό σε αμάχους με διάρκεια»

Η συνήγορος του λαού εκτίμησε εξάλλου πως η εκεχειρία αυτή αφορά επίσης «τις εχθροπραξίες με άλλες ένοπλες οργανώσεις», με τις οποίες ο ELN βρίσκεται σε σύγκρουση.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο και τον ELN ουσιαστικά ανεστάλησαν από το 2024.

Αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, ο Πέτρο αποπειράθηκε να εξασφαλίσει την «απόλυτη ειρήνη» μέσω διαπραγματεύσεων με τον ELN και άλλες ένοπλες παρατάξεις. Σκοπός ήταν να αφοπλιστούν και να διαλυθούν όλες. Όμως τα περισσότερα από τα εγχειρήματα αυτής της φύσης κατέληξαν σε αδιέξοδο κι η δεξιά αντιπολίτευση καταγγέλλει την ενίσχυση των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

