Γεωργιάδης: «Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό, σταθερή η στήριξη στο Ισραήλ»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη μετά από πρόσκληση της Εβραϊκής Κοινότητας, όπου συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU – Museum of the Jewish People, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών της Χάνουκα.

Μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ξεκάθαρα τη στήριξή του προς το Ισραήλ, αναφερόμενος στις δημοκρατικές του αρχές, τις επιτυχίες του και τους ιστορικούς δεσμούς που το συνδέουν με την Ελλάδα. Επισήμανε, μάλιστα, πως «σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς δεν χωρούν ούτε μισόλογα ούτε μεσοβέζικες στάσεις».

Ολόκληρη η χθεσινή μου ομιλία στο ANU the Museum of the Jewish People χθες στη Νέα Υόρκη: https://t.co/HtMnNxWrY4

Σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς δεν χωρούν ούτε τα μισόλογα, ούτε οι μεσοβέζικες στάσεις. Είμαστε με το @IsraelinGreece @Israel διότι το θαυμάζουμε για τα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025

