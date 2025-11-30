Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

Όλα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας για το βιβλίο του «Ρώμη», τον Αλέξη Τσίπρα αλλά για το βιβλίο του «Ιθάκη» καθώς και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Newsbomb

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη», τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την εφαρμογή “My health” μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. (…) Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. (…) Το βιβλίο πάντως αυτό, αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε. Εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε αρχικά σχετικά με το βιβλίο του «Ρώμη».

Ταυτόχρονα, ερωτηθείς γιατί έβγαλε βιβλίο, μετά μάλιστα και τη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι ο κ. Τσίπρας έβγαλε βιβλίο για να βγάλει λεφτά, απάντησε: «Πρώτα από όλα εγώ είμαι παραδοσιακός συγγραφέας και βιβλιοπώλης, δεν είναι το πρώτο βιβλίο που βγάζω. Δεν έχω βγάλει πολλά βιβλία. (…) Όπως έχω αναφέρει η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει μέσα της ένα εγγενές μίσος. Εγώ την έχω ονοματίσει κακιά γυναίκα. Είναι κακός άνθρωπος. Είναι σίγουρα, το πιστεύω. Έχω την ελευθερία της γνώμης μου. Είναι ένας κακός άνθρωπος. Σε όλους τους ανθρώπους που δεν την προσκυνούν βλέπει το κακό. Ποτέ δεν θα βρει το καλό, γι' αυτό αν δείτε προχθές στη Βουλή μου είπαν κάποιοι γιατί τσακώθηκες με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ αυτό είναι λάθος εικόνα. Ήλθε στη Βουλή, τσακώθηκε στην εξεταστική, τσακώθηκε με εμένα κάτω, τσακώθηκε με τον Λαμπρούλη του ΚΚΕ, τσακώθηκε με τη Γεροβασίλη. (…) Εγώ δεν αφήνω τα "λόγω χαρακτήρος". Έχω πάντα μια πάγια άποψη. Εγώ όταν κάποιος κάνει bullying, αντιστέκομαι. Εγώ είμαι πολύ ευγενής, αν ο άλλος είναι ευγενής μαζί μου, αλλά αν ο άλλος είναι άνθρωπος που νομίζει ότι θα επιβληθεί με τη βία, τη λεκτική και το ύφος, πραγματικά αντιδρώ. Και νομίζω δεν μπορεί ούτε η Βουλή ούτε η Ελλάδα να υποταχθεί στην τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, άλλο να είμαστε εχθροί».

Γεωργιάδης: Μετά τις γιορτές ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του

Σχετικά με νέα δημοσκόπηση ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Όσον αφορά το 26% του κόμματος Τσίπρα, δεν σημαίνει 26 πρόθεση ψήφου. Αυτό είναι μια ευκαιρία ώστε στο κόμμα Τσίπρα να ανασυνταχθεί η Αριστερά. Ναι, είναι μια ευκαιρία, υπό την έννοια ότι είναι μια ηγετική προσωπικότητα, έχουν γίνει 700 κομμάτια και μπορεί και να ενώσει μερικούς. Θα δούμε πόσοι θα ψηφίσουν Τσίπρα όταν έχουμε εκλογές και θα δούμε στις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Πιστεύω μετά τις γιορτές να το ανακοινώσει πια. Δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, εγώ δεν σχολιάζω παγίως τίποτα που αφορά τον Σαμαρά, αν και εφόσον κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε».

Γεωργιάδης: 1 εκ. ραντεβού στα νοσοκομεία μέσω του "My Health"

Παράλληλα, για τα ζητήματα της υγείας αλλά και την εφαρμογή “My Health” τόνισε: «Μεθαύριο βγαίνει η νέα μου πρόσκληση για τις άγονες περιοχές. Τους το είχα υποσχεθεί. Θα υπάρξει προκήρυξη επτά θέσεων παθολόγων. Θα ανακοινώσω και με τον Δήμο Δράμας, τη λύση που δίνει ο Δήμος με την Περιφέρεια και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάμε πολύ καλύτερα στη Δράμα, για να λύσουμε και το πρόβλημα που είχαν γίνει τα επεισόδια. Αλλά αν δείτε την εξέλιξη 2024 – 2025, η εξέλιξη της υποστελέχωσης είναι πλέον ότι πάμε πολύ καλύτερα και στους αναισθησιολόγος και στους παιδιάτρους και στους παθολόγος που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.

»Πλέον έχουμε και το πρόγραμμα με τα δωρεάν ραντεβού στο κινητό τηλέφωνο. Έχουν κάνει 1.000.000 ραντεβού στο νοσοκομείο μεταξύ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, δηλαδή το 10% του πληθυσμού. Aπό τις 15 Δεκεμβρίου θα προσθέσουμε και διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δημοψήφισμα για υποχρεωτική θητεία σε στρατό και πολιτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τέσσερις «τρομοκράτες» στη Ράφα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

12:12ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Καζακστάν κατά Κιέβου για το πλήγμα σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου: «Εσκεμμένη επίθεση κατά κρίσιμης σημασίας υποδομή της CPC»

12:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο - «Μετέφερε λαθραίο καύσιμο» υποστηρίζει η Τεχεράνη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει κόμματα και χρώματα - 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρομπότ ετοιμάζονται να πουν τα... κάλαντα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ