Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

Για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ρώμη», τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την εφαρμογή “My health” μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. (…) Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. (…) Το βιβλίο πάντως αυτό, αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε. Εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε αρχικά σχετικά με το βιβλίο του «Ρώμη».

Ταυτόχρονα, ερωτηθείς γιατί έβγαλε βιβλίο, μετά μάλιστα και τη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι ο κ. Τσίπρας έβγαλε βιβλίο για να βγάλει λεφτά, απάντησε: «Πρώτα από όλα εγώ είμαι παραδοσιακός συγγραφέας και βιβλιοπώλης, δεν είναι το πρώτο βιβλίο που βγάζω. Δεν έχω βγάλει πολλά βιβλία. (…) Όπως έχω αναφέρει η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει μέσα της ένα εγγενές μίσος. Εγώ την έχω ονοματίσει κακιά γυναίκα. Είναι κακός άνθρωπος. Είναι σίγουρα, το πιστεύω. Έχω την ελευθερία της γνώμης μου. Είναι ένας κακός άνθρωπος. Σε όλους τους ανθρώπους που δεν την προσκυνούν βλέπει το κακό. Ποτέ δεν θα βρει το καλό, γι' αυτό αν δείτε προχθές στη Βουλή μου είπαν κάποιοι γιατί τσακώθηκες με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ αυτό είναι λάθος εικόνα. Ήλθε στη Βουλή, τσακώθηκε στην εξεταστική, τσακώθηκε με εμένα κάτω, τσακώθηκε με τον Λαμπρούλη του ΚΚΕ, τσακώθηκε με τη Γεροβασίλη. (…) Εγώ δεν αφήνω τα "λόγω χαρακτήρος". Έχω πάντα μια πάγια άποψη. Εγώ όταν κάποιος κάνει bullying, αντιστέκομαι. Εγώ είμαι πολύ ευγενής, αν ο άλλος είναι ευγενής μαζί μου, αλλά αν ο άλλος είναι άνθρωπος που νομίζει ότι θα επιβληθεί με τη βία, τη λεκτική και το ύφος, πραγματικά αντιδρώ. Και νομίζω δεν μπορεί ούτε η Βουλή ούτε η Ελλάδα να υποταχθεί στην τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, άλλο να είμαστε εχθροί».

Γεωργιάδης: Μετά τις γιορτές ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του

Σχετικά με νέα δημοσκόπηση ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Όσον αφορά το 26% του κόμματος Τσίπρα, δεν σημαίνει 26 πρόθεση ψήφου. Αυτό είναι μια ευκαιρία ώστε στο κόμμα Τσίπρα να ανασυνταχθεί η Αριστερά. Ναι, είναι μια ευκαιρία, υπό την έννοια ότι είναι μια ηγετική προσωπικότητα, έχουν γίνει 700 κομμάτια και μπορεί και να ενώσει μερικούς. Θα δούμε πόσοι θα ψηφίσουν Τσίπρα όταν έχουμε εκλογές και θα δούμε στις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Πιστεύω μετά τις γιορτές να το ανακοινώσει πια. Δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, εγώ δεν σχολιάζω παγίως τίποτα που αφορά τον Σαμαρά, αν και εφόσον κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε».

Γεωργιάδης: 1 εκ. ραντεβού στα νοσοκομεία μέσω του "My Health"

Παράλληλα, για τα ζητήματα της υγείας αλλά και την εφαρμογή “My Health” τόνισε: «Μεθαύριο βγαίνει η νέα μου πρόσκληση για τις άγονες περιοχές. Τους το είχα υποσχεθεί. Θα υπάρξει προκήρυξη επτά θέσεων παθολόγων. Θα ανακοινώσω και με τον Δήμο Δράμας, τη λύση που δίνει ο Δήμος με την Περιφέρεια και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάμε πολύ καλύτερα στη Δράμα, για να λύσουμε και το πρόβλημα που είχαν γίνει τα επεισόδια. Αλλά αν δείτε την εξέλιξη 2024 – 2025, η εξέλιξη της υποστελέχωσης είναι πλέον ότι πάμε πολύ καλύτερα και στους αναισθησιολόγος και στους παιδιάτρους και στους παθολόγος που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.

»Πλέον έχουμε και το πρόγραμμα με τα δωρεάν ραντεβού στο κινητό τηλέφωνο. Έχουν κάνει 1.000.000 ραντεβού στο νοσοκομείο μεταξύ Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, δηλαδή το 10% του πληθυσμού. Aπό τις 15 Δεκεμβρίου θα προσθέσουμε και διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές».

