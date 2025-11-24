Άδωνις: Η Νέα Δημοκρατία είναι «μπετόν αρμέ» – Τι είπε για το βιβλίο του Τσίπρα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «εξαπέλυσε» νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο από σήμερα (24/11) βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι η Αριστερά θα μπει σε φάση εμφυλίου, ενώ, επέρριψε ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή κατάσταση της Κεντροαριστεράς κι έστρεψε τα «πυρά» και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά, για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού σχολίασε πως «εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Θέλει να κάνει καινούρια πολιτική προσπάθεια. Μάλιστα. Ο σκοπός είναι να ξεκινήσει με μία απίστευτη κλωτσοπατινάδα με όλους τους πρώην συνεργάτες του; Έχει πει αυτά που έχει πει για τον Λαφαζάνη, ασκεί κριτική στον Βαρουφάκη, την “πέφτει” στον Πολάκη, μιλάει για την Αχτσιόγλου, την “πέφτει” στην Κωνσταντοπούλου. Όλοι δεν θα πουν κάτι εναντίον του αύριο – μεθαύριο;

Αν ένας πρωθυπουργός βγαίνει και λέει “ο υπουργός Ενέργειας που έβαλα, ήταν εκτός πραγματικότητας, μίλαγε στον Μεντβέντεφ, ήταν σαν δούλος και νόμιζε ότι έχουμε κουμμουνισμό. Ο υπουργός Οικονομικών που έβαλα, ήταν celebrity και δεν ήξερε τι του γινόταν. Η πρόεδρος της Βουλής που έβαλα, ήταν μία μουρλή”. Αν αυτά λέει και έκλεινε “τούτων λεχθέντων, δεν κάνω για πρωθυπουργός, πάω να μονάσω σε ένα μοναστήρι”, θα είχε νόημα. Θα έλεγες, “ο άνθρωπος κάνει αυτοκριτική”. Αν όμως λέει αυτά, πως όλοι όσοι επέλεξε είναι άχρηστοι και θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός, υπάρχει κάποιο προβληματάκι».

Σε ερώτηση ποιος θεωρεί πως μπορεί να προσελκύσει όλο τον κόσμο στην κεντροαριστερά που είναι δυσαρεστημένος, ο κ. Γεωργιάδης απαντά πως «έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος σήμερα είναι δυστυχώς ή ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ φταίει για όλα αυτά.

Αν ο Ανδρουλάκης τραβούσε και το ΠΑΣΟΚ ήταν πάνω από το 20 και διεκδικούσε τη νίκη, θα είχε καλύψει οριστικά τον χώρο και δεν θα υπήρχε περιθώριο για άλλα κόμματα. Ούτε ο Τσίπρας θα είχε φιλοδοξίες, ούτε κανένας. Ο Τσίπρας φιλοδοξεί να κατέβει γιατί βλέπει το κενό.

Αν ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, ο Ανδρουλάκης θα χάσει στην επόμενη δημοσκόπηση 2% – 3%. Αυτόματα. Όταν βγει η πρώτη δημοσκόπηση, που από το 13% είναι στο 10%, θα βλέπεις μία κλωτσοπατινάδα στην Αριστερά, έπειτα από μία κλωτσοπατινάδα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν αυτά».

Για το ενδεχόμενο να φτιάξει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς και τι θα γίνει στο κυβερνών κόμμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι μπετόν αρμέ, μην ανησυχείτε».

«Δεν μιλάω για τον Σαμαρά. Δεν ξέρω κανέναν βουλευτή που θα πάει (σ.σ. μαζί του). Πρώτα απ’ όλα, δεν πιστεύω πως ο κ. Σαμαράς θα πήγαινε να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όταν και αν κάνει κίνηση ο κ. Σαμαράς, θα με ρωτήσετε για τη γνώμη μου. Για τον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, ευγνωμοσύνη. Δεν πρόκειται ποτέ να πω κάτι εναντίον του».

Για την ακρίβεια, ανέφερε πως «είναι πραγματική και τα εισοδήματα των συμπολιτών μας πιέζονται και τα μέτρα που παίρνουμε είναι οι προσπάθειες του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης να βοηθήσουν έναν κόσμο που πράγματι δυσκολεύεται. Δεν λέω ότι δεν δυσκολεύεται ο κόσμος.

Η ζωή σου δεν αλλάζει με αυτά, αλλά από εκεί που είχαμε μία Ελλάδα που κάθε φορά που πηγαίναμε στη Βουλή ψηφίζαμε μέτρα που κόβαμε από τους ανθρώπους, τώρα είμαστε μία Ελλάδα που κάτι μπορούμε να δώσουμε. Σε μία Ευρώπη που όλοι οι άλλου κόβουν κι εμείς κάτι δίνουμε».

Επίσης, ο υπουργός σχολίασε πως «επί διακυβέρνησης Τσίπρα, η Ευρώπη αναπτυσσόταν και εμείς κρατούσαμε ομπρέλα και τώρα ο Μητσοτάκης κυβερνά με την Ευρώπη να έχει ύφεση και εμείς να έχουμε ανάπτυξη. Πάμε με κόντρα τον άνεμο και πάμε καλά και αυτός είχε ούριο άνεμο και πήγαινε στα βράχια».

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε πως σήμερα το μεσημέρι «θα παρουσιάσουμε μία μεγάλη συνεργασία του υπουργείου Υγείας μέσω του “1566” και μίας τεράστιας αμερικάνικης εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω τεχνητής νοημοσύνης».

Όπως τόνισε, «θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αποσυμφορήσουμε τα επείγοντα των νοσοκομείων. Πρόκειται για συστήματα που εφαρμόζει η εταιρεία αυτή σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε η Ελλάδα μας να πρωταγωνιστεί στη νέα εποχή. Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει σε αυτή τη νέα επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης να μην είμαστε ουραγοί».