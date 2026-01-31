ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί, αλλά με Αντρέ Λουίζ | Η «ερυθρόλευκοι» αποστολή

Τέσσερις ημέρες μετά το μεγάλο «διπλό» επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την «Ένωση» στην «Allwyn Arena».

Το Σάββατο (31/01), ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για τον αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος, λόγω και της συμμετοχής του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχει καταπονηθεί σε μεγάλο βαθμό το τελευταίο διάστημα κι ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο να πάρει ανάσες.

Ένα από τα 23 ονόματα της αποστολής είναι κι αυτό του Αντρέ Λουίζ, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας του Πειραιά, ο οποίος είναι ποθανό να κάνει και το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

