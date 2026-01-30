Ολυμπιακός: Κόντρα στην Λεβερκούζεν στα playoffs του Champions League

Το «παρών» στην κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) ο Ολυμπιακός, μετά την πρόκρισή του από την League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πορεία τους στη φάση των ομίλων της φετινής διοργάνωσης στην 18η θέση, κάτι που σημαίνει πως βάσει του νέου φορμάτ του Champions League, θα μπει στα playoffs με μειονέκτημα έδρας.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) έμαθε και τον αντίπαλο που θα βρει απέναντί του στην ενδιάμεση φάση και αυτός είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως προέκυψε από την κλήρωση στο «Σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου» στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός θα λάβει χώρα στο Λεβερκούζεν, μία εβδομάδα αργότερα, ήτοι στις 24 ή 25 του μηνός.