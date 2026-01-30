Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

Το πρώτο ματς θα γίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς στην «BayArena» με διαφορά έξι ημερών – Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Newsbomb

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες στις οποίες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα Play Offs του Champions League. Όπως ήταν ήδη γνωστό, οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν πρώτα στην έδρα τους και η ρεβάνς θα γίνει στην Γερμανία.

Το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00. Έξι μέρες μετά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδος, οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν στην «BayArena».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον νέο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου, στην Αθήνα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα, περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες της πολύκροτης υπόθεσης

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά στις 2 Φεβρουαρίου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σατανιστικές τελετές στον τάφο του φιλόσοφου David Hume - Τα σκοτεινά μηνύματα

18:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

18:02LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Βροχή» τα σχόλια χλευασμού κάτω από συνταγή του για μακαρόνια...χωρίς μακαρόνια

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου - Μάντζος προειδοποιούν για νέα οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω προκλήσεων στο κράτος δικαίου

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

17:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών - Το είπαμε, το κάναμε!

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η παραμυθένια βιβλιοθήκη σε σοφίτα χωριού που κρύβει βιβλία και θησαυρούς του 18ου αιώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: «Αντιλαμβόνoμαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει η Καρυστιανού - Θα σας εξαφανίσει» απαντά ο υπουργός

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ