Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν
Το πρώτο ματς θα γίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς στην «BayArena» με διαφορά έξι ημερών – Αναλυτικά οι ημερομηνίες.
Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες στις οποίες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα Play Offs του Champions League. Όπως ήταν ήδη γνωστό, οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν πρώτα στην έδρα τους και η ρεβάνς θα γίνει στην Γερμανία.
Το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00. Έξι μέρες μετά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδος, οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν στην «BayArena».
