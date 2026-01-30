Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος ενόψει Πάσχα, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευπαθών ομάδων, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες αυξάνονται και το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Το μέτρο θα ωφελήσει:

Συνταξιούχους με χαμηλές κύριες συντάξεις έως 800 ή 850 ευρώ.

Δικαιούχους ΕΚΑΣ ή άλλων κοινωνικών παροχών.

Άτομα με αναπηρία και υπερήλικες.

Η οικονομική ενίσχυση θα βασιστεί σε εισοδηματικά κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι θα φτάσει σε αυτούς που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το ποσό του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί από 100 έως 250 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα και την κατηγορία των δικαιούχων.

