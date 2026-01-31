Νέο σποτ του Πολεμικού Ναυτικού με εικόνες από τον σύγχρονο στόλο - «Η θάλασσα είναι μνήμη»

Το Πολεμικό Ναυτικό παρουσιάζει το νέο του σποτ, ένα βίντεο που αποτυπώνει στιγμές από την καθημερινότητα των στελεχών του, τον σύγχρονο εξοπλισμό και τους ανθρώπους που το υπηρετούν. Μέσα από εικόνες δράσης, εκπαίδευσης και συνεργασίας, το βίντεο αναδεικνύει τον ρόλο και την αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και το έργο των Σχολών του.

Στο νέο σποτ τονίζεται πως «για εμάς τους Έλληνες η θάλασσα δεν είναι απλώς χώρος, είναι μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη. Το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί την εγγύηση της ελευθερίας μας στη θάλασσα, με σύγχρονες μονάδες, τεχνολογία αιχμής και ανθρώπους με γνώση, ικανότητες και αξίες. Το Π.Ν. δεν είναι απλώς μια επαγγελματική επιλογή. Είναι αποστολή».

Διαβάστε επίσης