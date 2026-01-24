Διαψεύδει το ΥΠΕΘΑ την πώληση κτηρίου στην Κλαυθμώνος που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό

Ως «κωμικές» χαρακτηρίζουν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις αναφορές περί υποτιθέμενης πώλησης ακινήτου που ανήκει στο ΥΠΕΘΑ στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, διαψεύδονται κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί δήθεν «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος». Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν με νόημα οι ίδιες πηγές.