Το Πολεμικό Ναυτικό έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, καθώς και εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.