Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ ισχυρούς ανέμους έως 8 και 9 μποφόρ

Newsbomb

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ΕΜΥ την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου αναμένεται ισχυρή κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που, εκτός από μεγάλη ένταση, θα έχουν και σημαντική διάρκεια.

Όπως αναφέρει και ο μετεωρολόγος Θοδωρή Κολυδά η κακοκαιρία της Κυριακής αποτελεί ένα καλά οργανωμένο μετωπικό επεισόδιο, με σαφή χρονική και χωρική διαβάθμιση των φαινομένων.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Χ, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι το μέτωπο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας, ενεργοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανά περιοχή.

Η Αττική και η Θεσσαλία θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας καθώς όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην Αττική, η βροχή εμφανίζεται νωρίς και κορυφώνεται τις πρωινές ώρες, κατά τη διέλευση του κύριου μετώπου. Η σύγκλιση των ανέμων στον Σαρωνικό και η τοπική ορογραφία ενισχύουν τις εντάσεις, δίνοντας αξιόλογα ύψη υετού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στη Θεσσαλία, το μέτωπο κινείται πιο αργά. Η υγρασία εγκλωβίζεται στον κάμπο και ενισχύεται από το ανάγλυφο της Πίνδου και του Ολύμπου, με αποτέλεσμα βροχές περίπου ίδιας έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας.

«Το επεισόδιο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ένταση ευνοεί την Αττική, ενώ η διάρκεια και η ορογραφία γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Θεσσαλίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πού θα βρέξει περισσότερο δεν κρίνεται από το πιο «δυνατό» πέρασμα, αλλά από το πόσο επιμένει ο καιρός πάνω από κάθε περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ αναφέρει:

«Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.


Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Λανσάρει το δικό της brand εσωρούχων

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθηνών

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 6 Φεβρουαρίου

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

12:12LIFESTYLE

Μελάνια Τραμπ: Τι αποκαλύπτει για τη ζωή της το νέο ντοκιμαντέρ - Η φιλία με τη Μπριζίτ Μακρόν, ο αγαπημένος της τραγουδιστής και ο αγώνας της

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

12:02ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι, με Κολοσσό η ΑΕΚ – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (31/01)

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στα Ιωάννινα

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Μητσοτάκη στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος - Τι συζήτησε για τον Κάθετο Διάδρομο

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

11:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Φλαντρώ», «Έντα», γαλλικό σινεμά και Marvel - Οι προτάσεις για το Σαββατοκύριακο

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά από τον Χρήστο Αηδόνη για το νέο σημαντικό έργο της Παλλήνης

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η περιφρούρηση της εθνικής μας κυριαρχίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές των ελληνικών αρχαιοτήτων - Λεηλάτησαν 87 αρχαιολογικούς χώρους

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ