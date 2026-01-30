Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχεται στη χώρα μας

Προ των πυλών είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας, με τους μετεωρολόγους να «κρούουν» το καμπανάκι, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο «σοβαρή κακοκαιρία» που θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου από τα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις.

Όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

«Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Διαβάστε επίσης