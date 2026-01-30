Καιρός – Κολυδάς: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε κορυφώνεται η κακο

Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Δευτέρας η χώρας μας θα επηρεαστεί από ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Το σύστημα που παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή η οποία αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή.

Ο κ. Κολυδάς στην ανάρτησή του κάνει λόγο για μεγάλες ποσότητες νερού με «ταβάνι» τα 60–65 mm/24ωρο, το οποίο ωστόσο ενδέχεται να έχει αποκλίσεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή. Η επισήμανση ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά αναφέρεται ήδη στην γενική πρόγνωση της ΕΜΥ .

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα και διαβάζοντας το “πακέτο” υετού που κορυφώνεται την Κυριακή προκύπτει μέση/αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση ~30 mm με απολύτως μέγιστη 24ωρη (max member – “ταβάνι” από το διάγραμμα τα 60–65 mm/24ωρο . Σημειώνουμε οτι το μετεώγραμμα αφορά μονο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλισεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων».

