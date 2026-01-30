Καιρός – Μαρουσάκης: Πανελλαδική χειμωνιάτικου τύπου κακοκαιρία με διαδοχικά κύματα

Ανάρτηση για τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες την χώρα έκανε στο προφίλ του ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, η χώρα μας τα επόμενα 24ωρα θα βρεθεί σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας με σημαντικότερη αυτή που αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα περιλαμβάνει, χαλάζι, βροχές με μεγάλη ραγδαιότητα και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκληθούν υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι καθώς διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετεωρολόγος αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» για περισσότερα χιόνια και όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ανάλογα με την πορεία και τη δυναμική του καιρικού συστήματος.

Με βάση τη γενική εξέλιξη που περιγράφεται, η κακοκαιρία αναμένεται να έχει διαδοχική μετατόπιση μέσα στην Κυριακή (1/2):

  • Πρωί: έμφαση κυρίως στα δυτικά.
  • Μεσημέρι: τα φαινόμενα «απλώνονται» σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.
  • Απόγευμα/βράδυ: η πιο οργανωμένη ζώνη μετατοπίζεται προς Μακεδονία και Θράκη.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω:

  1. Πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αυτή την κακοκαιρία.

Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό - επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας.

  1. Φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η εντονη κεραυνική δραστηριότητα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν.
  2. Απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας.
  3. Φυσιολογική - αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί χάρτες από τα προγνωστικά μας συστήματα που αναφέρονται στη βροχόπτωση και τον άνεμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση, αλλά τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλυονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ.

Αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!».

