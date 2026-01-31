Καιρός: Οι προβλέψεις Τσατραφύλια - Μαρουσάκη για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Λίγες ώρες μένουν πριν το κύμα κακοκαιρίας χτυπήσει την χώρα, με τους μετεωρολόγους να «κρούουν» το καμπανάκι,αφού προβλέπουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ πάντα για σήμερα στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμεναθα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο «σοβαρή κακοκαιρία» που θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου από τα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις.

Όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

«Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ανάρτηση για τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα αναμένεται να επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες την χώρα έκανε στο προφίλ του και ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, η χώρα μας τα επόμενα 24ωρα θα βρεθεί σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας με σημαντικότερη αυτή που αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα περιλαμβάνει, χαλάζι, βροχές με μεγάλη ραγδαιότητα και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προκληθούν υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι καθώς διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετεωρολόγος αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» για περισσότερα χιόνια και όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ανάλογα με την πορεία και τη δυναμική του καιρικού συστήματος.

Με βάση τη γενική εξέλιξη που περιγράφεται, η κακοκαιρία αναμένεται να έχει διαδοχική μετατόπιση μέσα στην Κυριακή (1/2):

Πρωί: έμφαση κυρίως στα δυτικά.

έμφαση κυρίως στα δυτικά. Μεσημέρι: τα φαινόμενα «απλώνονται» σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

τα φαινόμενα «απλώνονται» σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Απόγευμα/βράδυ: η πιο οργανωμένη ζώνη μετατοπίζεται προς Μακεδονία και Θράκη.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σε τροχιά διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας θα συνεχίσει να βρίσκεται η χώρα μας και τα επόμενα 24ωρα με πιο σημαντική αυτή που αναμένεται από Σάββατο απόγευμα και μέχρι το βράδυ της Δευτέρας και για την οποία σημειώνουμε τα παρακάτω:

Πολύ βαθύ και καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει αυτή την κακοκαιρία.

Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα εμφανίζουν ένταση, διάρκεια και θα είναι εκτεταμένα.

Ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους σε ξηρά και θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε υψηλό - επικίνδυνο κυματισμό στις θάλασσές μας.

Φαινόμενα όπως το χαλάζι, οι υδροστρόβιλοι - ανεμοστρόβιλοι, βροχή με μεγάλη ραγδαιότητα, αλλά και η εντονη κεραυνική δραστηριότητα εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστούν. Απομακρυνόμενη αυτή η κακοκαιρία ανατολικότερα θα αναγκάσει πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα, επομένως είναι αρκετά πιθανό εκτός από τα πολλά νερά αυτή η κακοκαιρία να φέρει και πολλά χιόνια και όχι μόνο στα βουνά μας. Φυσιολογική - αναμενόμενη κακοκαιρία για την εποχή που βρισκόμαστε και για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη όπου όπως και σε κάθε κακοκαιρία έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί χάρτες από τα προγνωστικά μας συστήματα που αναφέρονται στη βροχόπτωση και τον άνεμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επειδή με τα ονόματα που δίνονται στις κακοκαιρίες από την κάθε χώρα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και ακούγοντας ένα όνομα κακοκαιρίας που επηρέασε μια περιοχή της Ευρώπης βγαίνουν συμπεράσματα που μόνο πανικό προκαλούν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι οι κακοκαιρίες δεν είναι σαν τα τρένα που περνάνε και το ίδιο τρένο θα μας έρθει και στην επόμενη στάση, αλλά τροποποιούνται στον χώρο και τον χρόνο. Με άλλα λόγια εξασθενούν, ενισχύονται, διαλυονται και πιθανόν να δημιουργούνται νέες κτλ.

Αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείς μια μεθοδολογία για την οποία οι αποδέκτες δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη λογική.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!».

Διαβάστε επίσης