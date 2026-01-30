Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

Η ανάσυρση από ψαρά 23 χρόνια μετά τη μοιραία πτώση 

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά
Τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τα Ίμια, από εκείνη τη νύχτα που φάνηκε σαν αιώνας για την Ελλάδα. Tο εν λόγω βράδυ οι ακατοίκητες βραχονησίδες του Αιγαίου μετατράπηκαν σε σύμβολο εθνικής έντασης και παράλληλα γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η ένταση κορυφώθηκε στις 31 Ιανουαρίου όταν οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στα Ίμια.

Την ίδια στιγμή, η συγκινητική ιστορία με το κράνος του συγκυβερνήτη του μοιραίου ελικοπτέρου, υποπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου που ανασύρθηκε από ψαρά 23 χρόνια μετά το μοιραίο βράδυ, έρχεται στη δημοσιότητα.

«Ενημερώθηκα από φίλο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού ότι έχει βρεθεί το πραγματικό κράνος του Τάκη», αναφέρει στον Alpha ο αδελφός του.

Μόλις λίγους μήνες μετά την πτώση του ελικοπτέρου ο πατέρας του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου κλήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης για να του δώσουν ένα άλλο άθικτο κράνος, το οποίο δήθεν ήταν του γιου του.

«Με ευγένεια ο πατέρας μου γύρισε και τους είπε "το κράνος που μου δίνετε δεν είναι του γιου μου, το κράνος του γιου μου είναι άλλο"», εξομολογείται ο αδελφός του Παναγιώτη Βλαχάκου.

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι στρατιωτικοί διοικητές της μοιραίας νύχτας προκαλούν ξανά

H μνήμη δεν είναι προφανώς ελληνικό προνόμιο, επομένως αυτές τις μέρες που συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση των Ιμίων, κινητικότητα υπάρχει και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Το Newsbomb αποκάλυψε σε προηγούμενο άρθρο το νέο βιβλίο που σύντομα θα είναι διαθέσιμο στην αγορά και στο οποίο καταγράφεται εν πολλοίς η τουρκική σκοπιά όσων συνέβησαν εκείνες τις μέρες και βέβαια την μοιραία νύχτα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση και συζήτηση στο Μπόντρουμ για την 30ή επέτειο της κρίσης των Ιμίων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι διοικητές που συμμετείχαν στην επιχείρηση των Ιμίων (σ.σ. Καρντάκ τα ονομάζουν οι Τούρκοι) αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους.

Η συζήτηση με τίτλο «Η 30ή επέτειος της κρίσης Kardak: Χθες, σήμερα, αύριο» διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ναυτικών της Αλικαρνασσού και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ναυτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αλικαρνασσού. Ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του τουρκικού εθνικού ύμνου.

Το πρόγραμμα, το οποίο συντονίστηκε υπό του δημοσιογράφου και συγγραφέα Gökhan Karakaş, ο οποίος είναι και ο συγγραφές του προαναφερθέντος νέου βιβλίου, ασχολήθηκε με τις γεωπολιτικές, πολιτικές, νομικές και στρατιωτικές διαστάσεις της κρίσης και περιελάμβανε προβολή ντοκιμαντέρ.

Τα σκέλη της εκδήλωσης

Η πρώτη συνεδρία αφορούσε το γεωπολιτικό, πολιτικό και νομικό πλαίσιο της κρίσης. Σε αυτή την ενότητα, οι ομιλητές αξιολόγησαν τις διεθνείς νομικές πτυχές της κρίσης και τα υποτιθέμενα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Η δεύτερη συνεδρία ασχολήθηκε με τις στρατιωτικές πτυχές της κρίσης των Ιμίων και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη διαδικασία. Απόστρατοι που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης μοιράστηκαν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις επί τόπου, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Η επιτροπή ολοκληρώθηκε με μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων, ακολουθούμενη από καταληκτικές παρατηρήσεις.

«Νιώθω τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωθα 30 χρόνια πριν»

Ο απόστρατος Συνταγματάρχης των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων (SAT - Sualtı Taarruz), διοικητής της ομάδας που αποβιβάστηκε στη βραχονησίδα και ύψωσε την τουρκική σημαία, είπε μεταξύ άλλων:

«Αυτή τη στιγμή νιώθω τον ίδιο ενθουσιασμό που ένιωθα πριν από 30 χρόνια. Ως κάποιος που υπηρέτησε εκείνη την περίοδο και που παραμένει αφοσιωμένος στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και την τουρκική πολιτική, έστω και αν δεν είναι φυσικά παρών, θυμάμαι με υπερηφάνεια εκείνες τις ημέρες 30 χρόνια μετά ως μια επιτυχία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας. Γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την 30ή επέτειο της προστασίας τους, τόσο μέσω κρατικών μηχανισμών όσο και μέσω των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ως ενός από τα όργανα της χώρας, χωρίς καμία παραχώρηση.

τούρκοι κομάντος Ιμια

Οι Τούρκοι κομάντος την νύχτα των Ιμίων

Φυσικά, το Αιγαίο είναι γεμάτο νέες κρίσεις, επειδή η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να προσπαθεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, επί των οποίων διεκδικεί δικαιώματα και συμφέροντα. Δυστυχώς, τέτοιες καταστάσεις μόνο αυξάνουν την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Επομένως, η μεγαλύτερη επιθυμία μας είναι η ελληνική πλευρά να απέχει από τέτοιες ενέργειες και, αν δεν το κάνει, η Τουρκία να ανταποκριθεί κατάλληλα. Παρά το γεγονός ότι παραδόθηκαν σε αποστρατιωτικοποιημένη κατάσταση για πολλά χρόνια, τα νησιά έχουν στρατιωτικοποιηθεί από το 1961. Καμία από αυτές τις πρακτικές δεν συμβάλλει στις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Με αυτό, ας το υπενθυμίσουμε και στην ελληνική πλευρά».

«Αν δεν έχεις τη δύναμη, μην αναλαμβάνεις μια τέτοια ανόητη προσπάθεια. Αναφέρομαι στους Έλληνες»

Από την πλευρά του ο απόστρατος υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Ahmet Erol, διοικητής της φρεγάτας TCG Yavuz, μίλησε για την επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την κρίση των Ιμίων τον Ιανουάριο του 1996, η τουρκική φρεγάτα Yavuz (F-240) έπαιξε κεντρικό ρόλο, βρισκόμενη σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από τις βραχονησίδες. Η παρουσία του πλοίου αυτού, μαζί με άλλες τουρκικές δυνάμεις, ενέτεινε τη στρατιωτική ένταση.

«Ήταν μια καλή, επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε. Το μάθημα που αποκομίσαμε είναι το εξής: Αν δεν έχεις τη δύναμη, μην αναλαμβάνεις μια τέτοια ανόητη προσπάθεια. Αναφέρομαι στους Έλληνες. Μετά από αυτό, καταλήγεις να πρέπει να κατεβάσεις τη σημαία και να αποσυρθείς από το νησί με ντροπή και ταπείνωση. Ελπίζω ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο θα τα υπερασπιστούν σήμερα, όπως τα υπερασπίσαμε εκείνη την ημέρα, οι σημερινές κυβερνήσεις και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, με τη θέληση του Θεού», είπε.

