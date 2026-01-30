Ίμια, 30 χρόνια μετά: «Ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση αφορούσε έδαφος» λέει ο πρέσβης Νεζερίτης

Δεν είναι hard talk. Είναι μια προσπάθεια εις βάθους ανάλυσης όσων συμβαίνουν, όσων έχουν γίνει αλλά παράγουν ακόμη συνέπειες κι όσων οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα συμβούν. Τα ερωτήματα θέτει ο Μάκης Πολλάτος. Αυτή είναι Στρατόσφαιρα.

«Τα Ίμια ήταν η πρώτη φορά που η αμφισβήτηση της Τουρκίας αφορούσε συγκεκριμένο έδαφος, χώμα, πέτρες, δέντρα» λέει ο πρέσβης Δημήτρης Νεζερίτης στο Newsbomb με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων, όταν οι δύο χώρες έφτασαν μια ανάσα από την πολεμική αναμέτρηση.

Η μαρτυρία του πρέσβη Νεζερίτη έχει βαρύνουσα σημασία. Το 1996, ο κ. Νεζερίτης ήταν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία. Ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Άγκυρα ήταν ο άνθρωπος που ελάμβανε τις τουρκικές ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες για πρώτη φορά οι Τούρκοι ηγείραν εδαφικές αξιώσεις για τμήμα της ελληνικής επικράτειας και ήταν το πρόσωπο που μετέφερε τις επίσημες ελληνικές θέσεις στο βαθύ κατεστημένο της Τουρκίας.

«Σε αντίθεση με τους Τούρκους που ήταν καλά προετοιμασμένοι, εμείς ήμασταν απροετοίμαστοι» σημειώνει ο πρέσβης Νεζερίτης μιλώντας στο vidcast «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb και αποκαλύπτει: «Ανέκαθεν έλεγα ότι η κρίση των Ιμίων προκλήθηκε εσκεμμένα από την Τουρκία» και ότι οι γείτονες «περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσουν την κρίση».

Δείτε τη συνέντευξη του Δημήτρη Νεζερίτη στο Newsbomb και στον Μάκη Πολλάτο:

Ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων αναφέρεται σε όσα είχαν προηγηθεί το καλοκαίρι του 1995 με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια και την αντίδραση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που ψήφισε το λεγόμενο «casus belli», απειλώντας την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει το προβλεπόμενο από το διεθνές δίκαιο δικαίωμά της για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ν.μ, προειδοποίηση που παραμένει εν ισχύ, μέχρι και σήμερα.

«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να διανοηθεί οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να πει σε Έλληνα υπήκοο "μην πας να βάλεις την ελληνική σημαία σε ένα έδαφος που είναι ελληνικό", δεν στέκονται αυτά τα πράγματα ούτε διακριτικά, ούτε επισήμως, ούτε τίποτα» επισημαίνει ο πρέσβης επί τιμή Δημήτρης Νεζερίτης για την ενέργεια του δημάρχου Καλύμνου Δημήτρη Διακομιχάλη, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει «πολύ καλό πατριώτη».

Ο πρέσβης Νεζερίτης αναφέρεται στη συνάντηση που είχε στις 30 Ιανουαρίου του 1996 με τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Ντενίζ Μπαϊκάλ και στις συναντήσεις που είχε με τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Ονούρ Οϊμέν, τον υπηρεσιακό παράγοντα που επί της ουσίας διαφέντευε τα μέλη της τουρκικής διπλωματικής υπηρεσίας.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Δημήτρης Νεζερίτης αποκαλύπτει ότι λίγο μετά την κρίση των Ιμίων εντόπισε χάρτη της Τουρκίας που είχε δημιουργηθεί από τον μεγαλύτερο χαρτογραφικό οίκο της Γερμανίας σε συνεργασία με το τουρκικό γενικό επιτελείο, στον οποίο τα Ίμια εμφανίζονται ως ελληνικό έδαφος.

Ο χάρτης της Τουρκίας όπου τα Ίμια εμφανίζονται ως ελληνικό έδαφος. Ο πρέσβης Νεζερίτης εντόπισε το συγκεκριμένο έγγραφο.

Εξομολογείται την επικοινωνία που είχε με τον Θόδωρο Πάγκαλο την 30η Ιανουαρίου του 1996, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών του ζήτησε να πάει στο τουρκικό ΥΠΕΞ να μιλήσει με τους Τούρκους και να τους πει «να συμμαζέψουν κάπως τα πλοία, διότι με την συσσώρευση των ναυτικών δυνάμεων εκεί πέρα θα μπορούσε και από ένα ανθρώπινο λάθος να συμβεί μια σύρραξη».

Ο πρέσβης Δημήτρης Νεζερίτης απαντά στο ερώτημα τι ήθελε η Τουρκία και προκάλεσε την κρίση στα Ίμια. «Την ενδιέφεραν πραγματικά οι δύο βραχονησίδες; Αυτό ήταν το διακύβευμα; Η Τουρκία, πιστεύω ακράδαντα, ήθελε να υπάρξει μια περιορισμένης εκτάσεως στρατιωτική σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας, έτσι ώστε στη συνέχεια, να έπεφταν όλοι, κυρίως οι Αμερικανοί επάνω και στους δύο για να φτάσουμε σε συνολική διαπραγμάτευση του Αιγαίου με πολιτική βάση» εκτιμά ο διπλωμάτης που ήταν επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Ίμια και για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι το 1999.

Ειδική σημασία έχει η παρατήρηση του πρέσβη Νεζερίτη ότι «δεν τους βγήκε, δεν έγινε αυτή η περίφημη διαπραγμάτευση επί του συνόλου των θεμάτων την οποία επιδίωκε η Τουρκία».

Ιδίως όμως είναι άξιες προσοχής οι επισημάνσεις ενός απ' τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες ότι:

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Τουρκία σκέπτεται μακροπρόθεσμα , έχει υπομονή και δεν την ενδιαφέρει το αύριο, την ενδιαφέρει τι θα γίνει σε ένα χρόνο και σε 10 χρόνια

, έχει υπομονή και δεν την ενδιαφέρει το αύριο, την ενδιαφέρει τι θα γίνει σε ένα χρόνο και σε 10 χρόνια Μετά το 1923 η Ελλάς είναι πλέον η συντηρητική και η Τουρκία η αναθεωρητική δύναμη

Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, οι Τούρκοι προσπαθούν συστηματικά να αναθεωρήσουν την συνθήκη της Λωζάνης.

