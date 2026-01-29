Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

Τριάντα χρόνια μετά την κρίση στα Ίμια, το γεγονός που έφερε Ελλάδα και Τουρκία ένα βήμα πριν από τον πόλεμο παραμένει θολό στη συλλογική μνήμη, ιδίως για τους νεότερους πολίτες που «κάτι έχουν ακούσει», αλλά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»
Tα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, o κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάση, ο συγκυβερνήτης Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο χειριστής ραντάρ Αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριάντα χρόνια μετά την κρίση στα Ίμια και την παρ' ολίγον σύρραξη Ελλάδος - Τουρκίας που προκάλεσε βαθιά κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θεμελίωσε τις τουρκικές αξιώσεις περί γκρίζων ζωνών, οι πολίτες μοιάζουν να μην μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα κεντρικά γεγονότα του μείζονος επεισοδίου.

Το Νewsbomb ζήτησε απόψεις απλών ανθρώπων και συνομίλησε με πολίτες διαφορετικών ηλικιών, καταγράφοντας όχι μόνο τι θυμούνται ή τι δεν θυμούνται αλλά και τα συναισθήματά τους για εκείνη την κρίσιμη περίοδο.

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα προέρχεται από τις απαντήσεις που δίνουν οι νεότεροι, ηλικιακά, πολίτες. Οι περισσότεροι γνωρίζουν αόριστα ότι «κάτι σοβαρό» συνέβη, χωρίς όμως να έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας νεαρός: «Άκουσα ότι ήταν παραλίγο να γίνει πόλεμος Ελλάδας - Τουρκίας, αυτό ξέρω».

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Άλλος παραδέχεται ανοιχτά το κενό γνώσης: «Δεν γνωρίζω και τόσο πολύ, δεν μπορώ να έχω γνώμη για τα Ίμια. Δεν θυμάμαι».

Ακόμη και όταν υπάρχει μια αμυδρή αναφορά στο γεγονός, αυτή μοιάζει να είναι αποσπασματική. «Νομίζω έχει σχέση με τους Τούρκους… είχε πεθάνει ένας, της αεροπορίας, κάτι τέτοιο», ανέφερε νεαρή πολίτης, συμπληρώνοντας πως «στο σχολείο κάναμε, αλλά δεν ήμουν καθόλου καλή στην ιστορία».

87c50b9b-imia-toyrkoi-dimosiografoi.jpg

Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που κατέβασαν την ελληνική και ύψωσαν την τουρκική σημαία

Αντίστοιχα, και στους μεγαλύτερους σε ηλικία, η εικόνα δεν είναι καθαρή. Κάποιοι θυμούνται το κλίμα έντασης, άλλοι τα συναισθήματα φόβου και θλίψης, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι η μνήμη τους έχει πια θαμπώσει. «Τότε οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας δεν ήταν και στην καλύτερη φάση… κάτι έγινε λάθος και συγκλόνισε τη χώρα», σημείωσε πολίτης που έζησε τα γεγονότα.

Υπάρχουν, ωστόσο, και πιο φορτισμένες τοποθετήσεις. «Έκλαψα. Είμαι Ελληνίδα. Η ψυχή μου ζητάει η Ελλάδα να είναι εντάξει», είπε μια γυναίκα, τονίζοντας πως «στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτά που είδα». Άλλος πολίτης περιορίστηκε σε μία φράση που συνοψίζει το αίσθημα της εποχής: «Γλιτώσαμε τον πόλεμο».

imia.jpg

Tα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, o κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάση, ο συγκυβερνήτης Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο χειριστής ραντάρ Αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός

Σε αρκετές απαντήσεις επανέρχεται και η κριτική στους πολιτικούς χειρισμούς της περιόδου. «Πιστεύω πως ήταν λάθος χειρισμός από την πολιτική της Ελλάδος», ανέφερε πολίτης από την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «αν το χειριζόταν σωστά, θα ήταν καλύτερη η έκβαση». Άλλοι ήταν πιο απόλυτοι, λέγοντας απλώς ότι «υπήρχαν λάθη – αυτά τα ξέρει η Ιστορία».

augusta-bell.jpg

Το ελικόπτερο του ΠΝ

Η κρίση των Ιμίων κορυφώθηκε τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996, όταν Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν μια ανάσα από ένοπλη σύγκρουση, με αφορμή τη διαφωνία για την κυριαρχία στις βραχονησίδες. Το τραγικό αποτύπωμα της κρίσης ήταν η απώλεια τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κατά τη διάρκεια αναγνώρισης.

imia2.jpg

Οι βραχονησίδες Ίμια

Eurokinissi

Τριάντα χρόνια μετά, οι μαρτυρίες των πολιτών δείχνουν ότι το γεγονός παραμένει φορτισμένο συναισθηματικά, αλλά όχι πάντα ξεκάθαρο στη μνήμη, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Κάτι έχουν ακούσει, λίγα θυμούνται, ακόμη λιγότερα γνωρίζουν με ακρίβεια...

Δείτε εδώ ολόκληρο το αφιέρωμα του Newsbomb.gr «Ίμια, 30 χρόνια μετά»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σιγή ιχθύος από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων - «Ο τεχνικός ασφαλείας εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα», λένε στο Newsbomb

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Παπαστεργίου για «έξυπνες κάμερες»: Οι κλήσεις δεν «σβήνουν» με κανέναν τρόπο - Θα στέλνουν φωτογραφία του οδηγού και βίντεο της παράβασης

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάθετος Διάδρομος: Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή Παπασταύρου και Εξάρχου

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» ποτέ τον Λαζαρίδη, αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας θέση

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Στα ανοιχτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - Πόσο πιθανή είναι μία επίθεση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο προϊόν της ProntoPegno για άμεση πώληση χρυσού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Φιντάν για συνομιλίες σχετικά με τις ΗΠΑ

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η σκίαση γίνεται αρχιτεκτονική εμπειρία

11:59ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν: «Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Δώρο ζωής από 48χρονο – Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Νεκρός 36χρονος πατέρας δύο παιδιών - Εντοπίστηκε στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

12:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πέρασε ξανά την πόρτα του δικαστηρίου – Η αλλαγή στην εμφάνισή της

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Διακομίζονται στην Ελλάδα δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ: «Δεν είναι εύκολα τα πράγματα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο - Δεν θα έλθει στην Ελλάδα η Kristin

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ψυχική του κατάσταση είναι επικίνδυνη, έχει αρχίσει να τα χάνει» - Τα εμπρηστικά δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις

11:18ΕΘΝΙΚΑ

Πρωτοφανής πρόκληση των Τούρκων: Αορίστου διάρκειας η Navtex που «κόβει» στα δύο το Αιγαίο

12:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

08:14LIFESTYLE

Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Αυλωνίτη με βαριές εκφράσεις κατά Κασσελάκη: «Κουρελόχαρτο η συμμετοχική δημοκρατία, αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος από τον πρόεδρο»

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:56LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είναι η απόλυτη απώλεια», είπε για τον χαμό της μητέρας του

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ: Πούλμαν επιστρέφουν στην Ελλάδα και δεν πάνε στη Γαλλία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Νέες βαθύτερες τομές στο «σημείο μηδέν» που έγινε η έκρηξη - Τι αναζητά η Πυροσβεστική

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει την αμερικανική σημαία στο κέντρο της πρωτεύουσας - Βίντεο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Απογειώθηκε το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ με τους τραυματίες - Θρησκευτική λειτουργία πριν πετάξουν οι σοροί

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ