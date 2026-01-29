Ίμια: 30 χρόνια από την κρίση - Η μνήμη ξεθωριάζει - «Ξέρω ότι παραλίγο να γίνει πόλεμος»

Tα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, o κυβερνήτης Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάση, ο συγκυβερνήτης Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο χειριστής ραντάρ Αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός

Τριάντα χρόνια μετά την κρίση στα Ίμια και την παρ' ολίγον σύρραξη Ελλάδος - Τουρκίας που προκάλεσε βαθιά κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θεμελίωσε τις τουρκικές αξιώσεις περί γκρίζων ζωνών, οι πολίτες μοιάζουν να μην μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τα κεντρικά γεγονότα του μείζονος επεισοδίου.

Το Νewsbomb ζήτησε απόψεις απλών ανθρώπων και συνομίλησε με πολίτες διαφορετικών ηλικιών, καταγράφοντας όχι μόνο τι θυμούνται ή τι δεν θυμούνται αλλά και τα συναισθήματά τους για εκείνη την κρίσιμη περίοδο.

Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα προέρχεται από τις απαντήσεις που δίνουν οι νεότεροι, ηλικιακά, πολίτες. Οι περισσότεροι γνωρίζουν αόριστα ότι «κάτι σοβαρό» συνέβη, χωρίς όμως να έχουν ξεκάθαρη εικόνα. Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας νεαρός: «Άκουσα ότι ήταν παραλίγο να γίνει πόλεμος Ελλάδας - Τουρκίας, αυτό ξέρω».

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

Άλλος παραδέχεται ανοιχτά το κενό γνώσης: «Δεν γνωρίζω και τόσο πολύ, δεν μπορώ να έχω γνώμη για τα Ίμια. Δεν θυμάμαι».

Ακόμη και όταν υπάρχει μια αμυδρή αναφορά στο γεγονός, αυτή μοιάζει να είναι αποσπασματική. «Νομίζω έχει σχέση με τους Τούρκους… είχε πεθάνει ένας, της αεροπορίας, κάτι τέτοιο», ανέφερε νεαρή πολίτης, συμπληρώνοντας πως «στο σχολείο κάναμε, αλλά δεν ήμουν καθόλου καλή στην ιστορία».

Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που κατέβασαν την ελληνική και ύψωσαν την τουρκική σημαία

Αντίστοιχα, και στους μεγαλύτερους σε ηλικία, η εικόνα δεν είναι καθαρή. Κάποιοι θυμούνται το κλίμα έντασης, άλλοι τα συναισθήματα φόβου και θλίψης, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι η μνήμη τους έχει πια θαμπώσει. «Τότε οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας δεν ήταν και στην καλύτερη φάση… κάτι έγινε λάθος και συγκλόνισε τη χώρα», σημείωσε πολίτης που έζησε τα γεγονότα.

Υπάρχουν, ωστόσο, και πιο φορτισμένες τοποθετήσεις. «Έκλαψα. Είμαι Ελληνίδα. Η ψυχή μου ζητάει η Ελλάδα να είναι εντάξει», είπε μια γυναίκα, τονίζοντας πως «στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτά που είδα». Άλλος πολίτης περιορίστηκε σε μία φράση που συνοψίζει το αίσθημα της εποχής: «Γλιτώσαμε τον πόλεμο».

Σε αρκετές απαντήσεις επανέρχεται και η κριτική στους πολιτικούς χειρισμούς της περιόδου. «Πιστεύω πως ήταν λάθος χειρισμός από την πολιτική της Ελλάδος», ανέφερε πολίτης από την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «αν το χειριζόταν σωστά, θα ήταν καλύτερη η έκβαση». Άλλοι ήταν πιο απόλυτοι, λέγοντας απλώς ότι «υπήρχαν λάθη – αυτά τα ξέρει η Ιστορία».

Το ελικόπτερο του ΠΝ

Η κρίση των Ιμίων κορυφώθηκε τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996, όταν Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν μια ανάσα από ένοπλη σύγκρουση, με αφορμή τη διαφωνία για την κυριαρχία στις βραχονησίδες. Το τραγικό αποτύπωμα της κρίσης ήταν η απώλεια τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κατά τη διάρκεια αναγνώρισης.

Οι βραχονησίδες Ίμια Eurokinissi

Τριάντα χρόνια μετά, οι μαρτυρίες των πολιτών δείχνουν ότι το γεγονός παραμένει φορτισμένο συναισθηματικά, αλλά όχι πάντα ξεκάθαρο στη μνήμη, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Κάτι έχουν ακούσει, λίγα θυμούνται, ακόμη λιγότερα γνωρίζουν με ακρίβεια...

