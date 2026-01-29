Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

Δημοσιογράφοι της εφημερίδας Hurriyet, στις 27 Ιανουαρίου 1996, υποστέλλουν την ελληνική σημαία και ύψωνουν την τουρκική στα Ίμια

«Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο», λέει ο Γκόχαν Καράκας, Τούρκος δημοσιογράφος και συγγραφέας, του οποίου το νέο βιβλίο για την κρίση των Ιμίων προ 30 ετών, θα βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων τις επόμενες μέρες.

Ο Καράκας εργάστηκε για πολλά χρόνια στη μεγάλη τουρκική εφημερίδα Milliyet, όπου κάλυπτε εκτενώς ειδήσεις σχετικά με τη ναυτιλία και τις ένοπλες δυνάμεις και άλλα σημαντικά γεγονότα. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «30. Yılında Kardak Operasyonu – Ege Denizi’nde Ateş Çemberi», είναι μια ιστορική/αναλυτική εργασία για την κρίση των Ιμίων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας το 1996.

Στην περιγραφή του βιβλίου επιχειρείται να αποδοθεί η ευθύνη στην ελληνική πλευρά.

Μιλώντας για το βιβλίο ο συγγραφέας αναφέρθηκε σε όσα περιλαμβάνει η έρευνά του. Σημείωσε ότι η κρίση ξεκίνησε ανήµερα τα Χριστούγεννα του 1995 όταν κατά τις βραδινές ώρες προσαράξει στις βραχονησίδες Ίµια το υπό τουρκική σηµαία φορτηγό πλοίο «Figen Akat».

Στη συνέχεια ερωτώμενος για όσα συνέβησαν στα τέλη Ιανουαρίου του 1996 είπε μεταξύ άλλων:

-«Το ελληνικό ελικόπτερο πήγε για να πάρει φωτογραφίες για σκοπούς ελέγχου. Η τουρκική πλευρά δεν πυροβόλησε»

-«Δεν θέλουμε πόλεμο, υπήρχαν πολιτικά κίνητρα πίσω από όλο αυτό. Δεν πυροβολήσαμε το ελικόπτερο»

-«Το βιβλίο περιέχει ορισμένες προτάσεις που μπορούν να αποτρέψουν αυτή την πρόκληση»

Τι αναφέρει η περιγραφή του νέου βιβλίου

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, η κρίση που ξεκίνησε με τη σύγκρουση του πλοίου Figen Akat στις βραχονησίδες άνοιξε την αυλαία για μια πιθανή μεγάλη σύγκρουση.

Στην ίδια περιγραφή αναφέρεται ότι: Η Ελλάδα, η οποία ακολουθούσε σταθερά επιθετικές πολιτικές κατά της Τουρκικής Δημοκρατίας υπό την αιγίδα της Δύσης, έφερε την περιοχή στα πρόθυρα του πολέμου τον τελευταίο μήνα του 1995.

Σε μια πραγματικότητα όπου η συγγραφή ιστορίας είναι εξίσου σημαντική με τη δημιουργία ιστορίας, οι δυναμικές που οδήγησαν στην κρίση του Καρντάκ (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι τα Ίμια) αποκαλύφθηκαν. Η έγκαιρη και συνειδητή παρέμβαση του τουρκικού στρατού στην κρίση του Καρντάκ, η οποία τροφοδότησε τα ιμπεριαλιστικά κίνητρα και τα όνειρά τους για τη Μεγάλη Ιδέα, απέτρεψε ένα μεγάλο χάος.

Στο βιβλίο «Η Επιχείρηση Καρντάκ για την 30ή Επέτειό της», θα διαβάσετε πράγματα που δεν έχετε ξαναδιαβάσει.

- Ο καπετάνιος Ντουρσούν Σαρί του πλοίου Figen Akat μίλησε για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια!

- Πώς διεξάγονται οι υποβρύχιες επιχειρήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος;

- Ο άψογος σχεδιασμός και η άψογη εκτέλεση της υπηρεσίας SAT έφεραν τη νίκη;

- Πώς αντιμετωπίστηκε το διπλωματικό χάος κατά τη διάρκεια της κρίσης;

