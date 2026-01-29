Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

Newsbomb

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

Δημοσιογράφοι της εφημερίδας Hurriyet, στις 27 Ιανουαρίου 1996, υποστέλλουν την ελληνική σημαία και ύψωνουν την τουρκική στα Ίμια

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο», λέει ο Γκόχαν Καράκας, Τούρκος δημοσιογράφος και συγγραφέας, του οποίου το νέο βιβλίο για την κρίση των Ιμίων προ 30 ετών, θα βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων τις επόμενες μέρες.

Ο Καράκας εργάστηκε για πολλά χρόνια στη μεγάλη τουρκική εφημερίδα Milliyet, όπου κάλυπτε εκτενώς ειδήσεις σχετικά με τη ναυτιλία και τις ένοπλες δυνάμεις και άλλα σημαντικά γεγονότα. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «30. Yılında Kardak Operasyonu – Ege Denizi’nde Ateş Çemberi», είναι μια ιστορική/αναλυτική εργασία για την κρίση των Ιμίων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας το 1996.

Στην περιγραφή του βιβλίου επιχειρείται να αποδοθεί η ευθύνη στην ελληνική πλευρά.

Μιλώντας για το βιβλίο ο συγγραφέας αναφέρθηκε σε όσα περιλαμβάνει η έρευνά του. Σημείωσε ότι η κρίση ξεκίνησε ανήµερα τα Χριστούγεννα του 1995 όταν κατά τις βραδινές ώρες προσαράξει στις βραχονησίδες Ίµια το υπό τουρκική σηµαία φορτηγό πλοίο «Figen Akat».

Στη συνέχεια ερωτώμενος για όσα συνέβησαν στα τέλη Ιανουαρίου του 1996 είπε μεταξύ άλλων:

-«Το ελληνικό ελικόπτερο πήγε για να πάρει φωτογραφίες για σκοπούς ελέγχου. Η τουρκική πλευρά δεν πυροβόλησε»

-«Δεν θέλουμε πόλεμο, υπήρχαν πολιτικά κίνητρα πίσω από όλο αυτό. Δεν πυροβολήσαμε το ελικόπτερο»

-«Το βιβλίο περιέχει ορισμένες προτάσεις που μπορούν να αποτρέψουν αυτή την πρόκληση»

Τι αναφέρει η περιγραφή του νέου βιβλίου

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, η κρίση που ξεκίνησε με τη σύγκρουση του πλοίου Figen Akat στις βραχονησίδες άνοιξε την αυλαία για μια πιθανή μεγάλη σύγκρουση.

Στην ίδια περιγραφή αναφέρεται ότι: Η Ελλάδα, η οποία ακολουθούσε σταθερά επιθετικές πολιτικές κατά της Τουρκικής Δημοκρατίας υπό την αιγίδα της Δύσης, έφερε την περιοχή στα πρόθυρα του πολέμου τον τελευταίο μήνα του 1995.

Σε μια πραγματικότητα όπου η συγγραφή ιστορίας είναι εξίσου σημαντική με τη δημιουργία ιστορίας, οι δυναμικές που οδήγησαν στην κρίση του Καρντάκ (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι τα Ίμια) αποκαλύφθηκαν. Η έγκαιρη και συνειδητή παρέμβαση του τουρκικού στρατού στην κρίση του Καρντάκ, η οποία τροφοδότησε τα ιμπεριαλιστικά κίνητρα και τα όνειρά τους για τη Μεγάλη Ιδέα, απέτρεψε ένα μεγάλο χάος.

Στο βιβλίο «Η Επιχείρηση Καρντάκ για την 30ή Επέτειό της», θα διαβάσετε πράγματα που δεν έχετε ξαναδιαβάσει.

- Ο καπετάνιος Ντουρσούν Σαρί του πλοίου Figen Akat μίλησε για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια!

- Πώς διεξάγονται οι υποβρύχιες επιχειρήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος;

- Ο άψογος σχεδιασμός και η άψογη εκτέλεση της υπηρεσίας SAT έφεραν τη νίκη;

- Πώς αντιμετωπίστηκε το διπλωματικό χάος κατά τη διάρκεια της κρίσης;

biblio-imia.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Λαζαρίδη - Η παρέμβαση Γεραπετρίτη και η «πράσινη» απαίτηση για παραίτηση

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Ιανουαρίου

06:52LIFESTYLE

Θρυλικοί ρόλοι σειρών άλλαξαν χέρια και έγραψαν ιστορία

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ - Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τελευταία πράξη στη League Phase με το μυαλό στους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Το «φλερτ» της Κίνας με τη Δύση εκνευρίζει την Ουάσινγκτον – Πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις διορθώσεις στο Ε9 - Οι 8 «παγίδες»

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Έρχεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών - Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων του Ιανουαρίου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση επιφυλακής η Γλυφάδα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας - Δοκιμάζονται οι αντοχές των υποδομών

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου βλέπει fake news για τα εργατικά δυστυχήματα: Κόμματα και ΜΜΕ κάνουν καριέρα στις τραγωδίες

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: Αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις στην πρωτεύουσα Νιαμέι – Διάψευση της επίθεσης και… σύλληψη τρομοκρατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Η εκδρομή που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Συνεπιβατισμός, αλλαγή στα δρομολόγια από Κρήτη και... Κάζα για φορτηγά - Τα νέα μέτρα για μικρότερα μποτιλιαρίσματα και Κηφισό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Στο επίκεντρο της «Kristin» και η Αττική – Έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 3 σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες

23:10ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας φέρνει η Kristin - «Βουτάει» ο υδράργυρος

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Αγώνας δρόμου» για τις νέες ταυτότητες: Εξαντλημένα τα ραντεβού έως και για έξι μήνες

06:16ΕΘΝΙΚΑ

Νέο τουρκικό βιβλίο για τα Ίμια: «Δεν πυροβολήσαμε ποτέ το ελληνικό ελικόπτερο, δεν θέλουμε πόλεμο»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιστώ: Αγέλη λύκων ψάχνει τροφή σε Πανόραμα και Θέρμη – Τι να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

03:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα άγριας ληστείας 16χρονος στα Κάτω Πατήσια – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ