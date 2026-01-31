Σίντνεϊ Σουίνι: Λανσάρει το δικό της brand εσωρούχων

Η Σίντνεϊ Σουίνι κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα πέρα από την υποκριτική, μπαίνοντας δυναμικά στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Η διάσημη ηθοποιός παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το syrn, το νέο της brand εσωρούχων, το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει ένα υπαρκτό κενό στη βιομηχανία της μόδας, δίνοντας έμφαση στη συμπερίληψη και την εκπροσώπηση διαφορετικών σωματότυπων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προσωπικού branding της πρωταγωνίστριας του Euphoria, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει έντονα την παρουσία της τόσο στον χώρο των διαφημιστικών συνεργασιών όσο και των επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι σταρ καλούνταν να διατηρούν πιο «μετρημένη» δημόσια εικόνα, η νέα γενιά του Χόλιγουντ φαίνεται να επενδύει συνειδητά στη δημιουργία πολυδιάστατων επαγγελματικών ταυτοτήτων.

Η περίπτωση της Σίντνεϊ Σουίνι αντικατοπτρίζει αυτή τη μετατόπιση: από απλή celebrity, μετατρέπεται σταδιακά σε brand και επιχειρηματική οντότητα, ακολουθώντας το μοντέλο της σύγχρονης σταρ-επιχειρηματία. Όπως επισημαίνεται σε αναλύσεις της διεθνούς αγοράς, οι σημερινοί καλλιτέχνες δεν αρκούνται πλέον στις αμοιβές της προβολής, αλλά επιδιώκουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

«Ήμουν στην έκτη τάξη και είχα ήδη πολύ μεγάλο στήθος (DD). Μισούσα το σουτιέν που έπρεπε να φοράω», δήλωσε η Σίντνεϊ Σουίνι, της οποίας το χυμώδες σώμα έχει εξελιχθεί σε μέρος του προσωπικού της brand, στο αμερικανικό Cosmopolitan. «Όταν αγόρασα το πρώτο όμορφο σουτιέν που μου ταίριαζε πραγματικά, το φορούσα μέχρι και την στιγμή που καταστράφηκε».

«Ο σχεδιασμός για διαφορετικά σώματα αποτελεί τεράστιο κομμάτι της φιλοσοφίας του brand», έγραψε, το οποίο πιθανότατα πήρε το όνομά του από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα τις Σειρήνες, τις πτηνόμορφες σαγηνευτικές γυναίκες που με τα τραγούδια τους μάγευαν κυριολεκτικά όποιον τα άκουγε.

«Ήθελα να δημιουργήσω έναν χώρο όπου οι γυναίκες μπορούν να κινούνται ανάμεσα σε όλες τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους», πρόσθεσε στο δελτίο Τύπου.

«Λατρεύω να δουλεύω με τα αμάξια, κάνω θαλάσσιο σκι, ντύνομαι για το κόκκινο χαλί και μετά γυρίζω σπίτι για να αγκαλιάσω τα σκυλιά μου. Δεν είμαι ένα πράγμα και καμία γυναίκα δεν είναι».

