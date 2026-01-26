Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

Το γύρισμα έγινε με σκοπό την προώθηση σειράς εσωρούχων που πρόκειται να κυκλοφορήσει η ηθοποιός 

Newsbomb

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

Η Sydney Sweeney

AP
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια κίνηση που θα συζητηθεί έντονα προχώρησε η εντυπωσιακή ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι , η οποία σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ ανεβαίνει στη θρυλική πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει μια σειρά από... σουτιέν.

Στο βίντεο του TMZ η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται να σκαρφαλώνει πάνω σε ένα από τα γράμματα της πινακίδας, ενώ την ίδια ώρα μέλη του συνεργείου τη συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Φτάνοντας στη κορυφή η ηθοποιός κρέμασε μια αυτοσχέδια «αλυσίδα» από πολλά σουτιέν. Η ίδια πηγή αναφέρει πως το συγκεκριμένο εγχείρημα πρόκειται για τακτική προώθησης νέας σειράς εσωρούχων που πρόκειται να λανσάρει η Σουίνι.

Μάλιστα, η σειρά εσωρούχων που αναμένεται να κυκλοφορήσει η Σουίνι, έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και ο Τζεφ Μπέζος, προκαλώντας πληθώρα από σχόλια στο Χόλιγουντ.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Νετανιάχου σε Ιράν: Μία επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος

17:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τα επόμενα 24ώρα - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Επιφυλάσσεται για την πρόταση της κυβέρνησης επί του ζητήματος της ψήφου των αποδήμων

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο» των συνόρων – Πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

16:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νίκολιτς, Ριμπάλτα και ποδοσφαιριστές στο πλευρά της ομάδας του Σάκοτα!

16:52LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Η έμμεση αναφορά της πρώην «spice girl», Mel C στο «σκάνδαλο Μπρούκλιν»

16:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Κατατίθεται πρόταση για επιστολική ψήφο σε όσους εκλογείς βρίσκονται εκτός Ελλάδας

16:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η ICE, η αστυνομία του Τραμπ που έχει προκαλέσει το χάος στις ΗΠΑ: Πότε μπορούν οι πράκτορες να πυροβολήσουν

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK, Σάκοτα: «Ελάτε στο γήπεδο! Μόνο έτσι θα έχουμε ρόλο στην επόμενη μέρα του μπάσκετ»

16:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ογκολογία στο επίκεντρο της φαρμακευτικής καινοτομίας - Αφορά το 30% των ερευνητικών προγραμμάτων

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος που σκαρφάλωσε live σε πύργο 500 μέτρων αποκάλυψε το «ντροπιαστικό» ποσό που πήρε

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Τρίκαλα: «Η τραγωδία μας γεμίζει με θλίψη - Συλληπητήρια στις οικογένειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα. την Αναστασία και τη Σταυρούλα - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης - Βίντεο-ντοκουμέντο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η πρώτη εκτίμηση για την έκρηξη - Ο ρόλος του αλευριού στη φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

16:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ