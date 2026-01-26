Σίντνεϊ Σουίνι: Σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει... εσώρουχα - Βίντεο
Το γύρισμα έγινε με σκοπό την προώθηση σειράς εσωρούχων που πρόκειται να κυκλοφορήσει η ηθοποιός
Σε μια κίνηση που θα συζητηθεί έντονα προχώρησε η εντυπωσιακή ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι , η οποία σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ ανεβαίνει στη θρυλική πινακίδα του Χόλιγουντ για να κρεμάσει μια σειρά από... σουτιέν.
Στο βίντεο του TMZ η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται να σκαρφαλώνει πάνω σε ένα από τα γράμματα της πινακίδας, ενώ την ίδια ώρα μέλη του συνεργείου τη συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Φτάνοντας στη κορυφή η ηθοποιός κρέμασε μια αυτοσχέδια «αλυσίδα» από πολλά σουτιέν. Η ίδια πηγή αναφέρει πως το συγκεκριμένο εγχείρημα πρόκειται για τακτική προώθησης νέας σειράς εσωρούχων που πρόκειται να λανσάρει η Σουίνι.
Μάλιστα, η σειρά εσωρούχων που αναμένεται να κυκλοφορήσει η Σουίνι, έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και ο Τζεφ Μπέζος, προκαλώντας πληθώρα από σχόλια στο Χόλιγουντ.
Δείτε το βίντεο: