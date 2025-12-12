Σίντνεϊ Σουίνι: Πώς η ταινία «Christy» την ώθησε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ για την πυγμαχία

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι στα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας «Christy», για την ζωή της Κρίστι Μάρτιν, βρέθηκε κοντά στην απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά το Χόλιγουντ.

Παρά τις εξαντλητικές προπονήσεις και τις δύσκολες συνθήκες στα γυρίσματα της ταινίας, η 28χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι της γεννήθηκε η επιθυμία να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ για τα ρινγκ.

Μιλώντας στον Ίθαν Χοκ για το «Variety & CNN’s Actors on Actors», η ηθοποιός είπε πως αυτή η σκληρή προετοιμασία ξαναφούντωσε μια παλιά της φλόγα, μετά από χρόνια ρόλων σε ελαφρύτερα πρότζεκτ όπως το Euphoria και το Anyone But You.

«Μεγάλωσα κάνοντας kickboxing. Το λάτρεψα. Γυμναζόμουν δύο φορές τη μέρα, κάθε μέρα. Πήρα 16 κίλα μυϊκής μάζας. Ζωντάνεψα. Ήμουν σε φάση: "Νομίζω ότι θα σταματήσω την υποκριτική και θα αρχίσω την πυγμαχία"», είπε στον Χοκ.

Ωστόσο, η μεταμόρφωση κόστισε — κυριολεκτικά μελανιές.

«Έπαθα διάσειση», παραδέχτηκε. «Ήμουν περήφανη γι’ αυτό. Λάτρεψα τις σκηνές μάχης. Χρησιμοποιήσαμε όλες τις πραγματικές μάχες της Κρίστι. Κάθε αγώνας που βλέπετε στην ταινία έχει τα ακριβή χτυπήματα που έδωσε τότε».

«Είπα σε όλες τις κασκαντέρ: "Θέλω πραγματικά να με χτυπήσετε". Και αυτές ήταν ok με το να τις χτυπήσω κι εγώ. Δίναμε κανονικές μάχες. Έπεσαν αίματα. Ήταν αληθινό».

Για τη Σουίνι, το ρινγκ ήταν ένα φυσικό μέρος.

Ανέκαθεν την έλκυαν ιστορίες πυγμαχίας και αποκάλυψε ότι πάντα αγαπούσε τα Rocky.

