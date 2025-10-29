Σίντνεϊ Σουίνι: Θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ; Ο Τζεφ Μπέζος το εύχεται

Ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος επενδύει στην επιχείρηση εσωρούχων της Σίντνεϊ Σουίνι, ενώ προσπαθεί να την πείσει να γίνει το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Σίντνεϊ Σουίνι: Θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ; Ο Τζεφ Μπέζος το εύχεται

Η Σίντνεϊ Σουίνι πριν από τον γάμο του Τζέφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στο Hotel Gritti στις 27 Ιουνίου 2025 στη Βενετία, Ιταλία.

Με το φαλακρό του κεφάλι και την τεράστια περιουσία του, ο Τζεφ Μπέζος έχει τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού «κακού» του Τζέιμς Μποντ. Και όμως, στο franchise των ταινιών, ο επικεφαλής της Amazon φαίνεται να παίζει τον...καλό, γράφει η Daily Mail.

Η εταιρεία του αγόρασε τα δικαιώματα του Τζέιμς Μποντ νωρίτερα φέτος για 900 εκατομμύρια ευρώ περίπου και έχει ήδη ανακοινώσει ότι μια νέα ταινία 007 θα σκηνοθετηθεί από τον σκηνοθέτη του Dune, Ντένις Βιλνέβ. Επιπλέον, ο Μπέζος φαίνεται να χρησιμοποιεί τα χρήματα και την επιρροή του για να πείσει ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα στο Χόλιγουντ να υποδυθεί το επόμενο κορίτσι του Μποντ - τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Ο δισεκατομμυριοόχος φέρεται να πιέζει την 28χρονη καλλονή να αναλάβει τον περιζήτητο ρόλο στη νέα ταινία του 007 - και λέγεται επίσης ότι έχει επενδύσει μέρος της σημαντικής περιουσίας του στην επερχόμενη σειρά εσωρούχων της. Αυτές οι φήμες εντάθηκαν μετά την παρουσία της ηθοποιού του "The White Lotus" στον γάμο του Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσες στη Βενετία τον Ιούνιο.

bezos.jpg

O Tζεφ Μπεζος και η Λόρεν Σάντσες

Η Σουίνι - η οποία έλαμψε με ένα λευκό μίνι φόρεμα Stella McCartney στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Savannah στη Τζόρτζια τη Δευτέρα - μίλησε η ίδια για τις φήμες για πρώτη φορά. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον Μποντ, αλλά πάντα ήμουν μεγάλη θαυμάστρια του franchise και είμαι ενθουσιασμένη και περίεργη να δω τι θα κάνουν με αυτό.» «Εξαρτάται από το σενάριο» είπε λακωνικά στο Variety.

Η ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια προφανώς κάνοντας χιούμορ: «Νομίζω ότι θα διασκέδαζα περισσότερο ως Τζέιμς Μποντ». Μια κινηματογραφική πηγή είπε: «Η Σίντνει είναι το κορυφαίο όνομα στο κάστινγκ για τον Μποντ. Ο Ντένις [Βιλνέβ] πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, καθώς και ότι έχει μια σαγηνευτική απήχηση στις νεότερες γενιές, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό του franchise. «Έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί και έχει θαυμάσει την στρατοσφαιρική της άνοδο. Επιπλέον, έχει την ποιότητα να είναι αθλητική και ικανή να ερμηνεύει σκηνές με φυσικότητα, καθώς και να είναι θηλυκή και να ακολουθεί την κληρονομιά των κοριτσιών του Μποντ».

Sydney Sweeney

Η Σίντνεϊ Σουίνι στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Wallis Annenberg στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Εν τω μεταξύ, ο Μπέζος και η σύζυγός του προφανώς έχουν επενδύσει «αρχικά κεφάλαια» σε μια επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων που θα βοηθήσει τη Σουίνι «να λανσάρει μια σειρά εσωρούχων πολύ σύντομα». «Αυτό ήταν ένα τεράστιο έργο για εκείνη και κάτι στο οποίο εργάζεται τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε μια πηγή στο US Weekly. Η σειρά εσωρούχων υποστηρίζεται από τον Μπεν Σβέριν, συνεργάτη της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Coatue. Η εταιρεία έλαβε πρόσφατα μια επένδυση 875 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μπέζος και τον επίσης τεχνολογικό γίγαντα Μάικλ Ντελ μέσω του Ταμείου Καινοτομίας Coatue.

Παρά την εξαγορά του franchise ταινιών Μποντ, η Amazon δεν έχει ακόμη βρει αντικαταστάτη για τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδύθηκε τον διάσημο κατάσκοπο από το 2008 έως το 2021. Αλλά οι ελπίδες των Άαρον Τέιλορ Τζόνσον και Χένρι Καβίλ διαψεύστηκαν οριστικά, αφού αποκαλύφθηκε ότι ένας άγνωστος ηθοποιός θα επιλεγεί για τον επόμενο Μποντ. Αντί να επιλέξει από τη δεξαμενή ταλέντων κορυφαίας κατηγορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο σκηνοθέτης Βιλνέβ φέρεται να θέλει να βρει ένα «φρέσκο ​​πρόσωπο» για να υποδυθεί τον 007.

