Sydney Sweeney: Πόζαρε γυμνή στο Instagram κρατώντας χαριτωμένα το στήθος της - «Βροχή» τα σχόλια

Με παιχνιδιάρικη διάθεση και καυτή εμφάνιση η 28χρονη ηθοποιός ανέβασε για μία ακόμη φορά το «θερμόμετρο» στο Instagram 



Η Sydney Sweeney


Η Sydney Sweeney μοιράστηκε μια αυθόρμητη στιγμή χωρίς μπλούζα ενώ βρισκόταν στα παρασκήνια για την προώθηση της ταινίας «The Housemaid».

Σε μία σειρά από στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, η ηθοποιός του «Euphoria» φαίνεται να φορά ένα κορμάκι στο χρώμα του δέρματος. Η 28χρονη Sweeney χαμογελούσε λαμπερά, καλύπτοντας το γυμνό στήθος της με τα χέρια της, ενώ μια στιλίστρια της έβαζε σκουλαρίκια και μια άλλη της κουμπώνανε τα κουμπιά.



Η Sydney Sweeney / Instagram

Η 28χρονη ηθοποιός είχε τα μαλλιά της με ελαφρείς κυματισμούς και μακιγιάζ σε απαλούς ροζ τόνους.

Σε ένα βίντεο από το Instagram dump, η ηθοποιός κρατούσε ένα πιάτο με cupcakes καθώς η συμπρωταγωνίστριά της Amanda Seyfried έσβηνε τα κεράκια για τα 40ά της γενέθλια. Σε διάφορες φωτογραφίες, η Sweeney φιλά στον μάγουλο έναν διακοσμητικό στρατιώτη από Καρυοθραύστη ενώ φοράει ένα λευκό δαντελένιο φόρεμα, κάνει μαλλιά και μακιγιάζ, γελά με τον Jimmy Fallon στα παρασκήνια του «The Tonight Show» και ζωγραφίζει προσωπογραφίες με την Amanda Seyfried.

«Κλείνοντας τη Νέα Υόρκη με το @housemaidmovie», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της το Σάββατο (6/12).



Οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν την ανάρτηση. «Ένα πραγματικό like για την τέταρτη φωτογραφία», σχολίασε ένας ακόλουθος για τη φωτογραφία χωρίς τοπ, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Τα στερεοτυπικά ξανθά κορίτσια διασκεδάζουν περισσότερο». «Το Manhattan σου πάει», σχολίασε τρίτος, ενώ ένας τέταρτος πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή την ομορφιά».

Η Sweeney — που προκάλεσε αντιδράσεις με τη συμμετοχή της στην καμπάνια Ιουλίου της American Eagle, η οποία συγκρίθηκε με ναζιστική προπαγάνδα, παίζοντας με τη φράση “great genes” — μίλησε για την αρνητική δημοσιότητα που πήρε το γεγονός σχολιάζοντας στο People: «ειλικρινά με εξέπληξε αυτή η αντίδραση».

«Το έκανα επειδή αγαπώ το τζιν και τη μάρκα», πρόσθεσε. «Δεν υποστηρίζω τις απόψεις που κάποιοι συνέδεσαν με την καμπάνια. Πολλοί μου φόρεσαν "ταμπέλες" που δεν είναι αλήθεια». «Είμαι ενάντια στο μίσος και τη διχόνοια», πρόσθεσε.

