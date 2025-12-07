Δάκρυσε η Μπέττυ Μαγγίρα για την Μαρινέλλα: «Αυτή η γυναίκα είναι δώρο Θεού για εμένα»

Στη γνωριμία και την συνεργασία της με την Μαρινέλλα αναφέρθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega το πρωί της Κυριακής (7/12).

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να συγliκρατήσει τα δάκρυά της μιλώντας για όσα διδάχθηκε από το ήθος και το ταλέντο της «μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού».

«Αποφάσισα αυτή τη στιγμή, από δω και πέρα στη ζωή μου, να μην κάνω καμία υποχώρηση… ή παραχώρηση. Τίποτα. Ή θα με αφήσετε να κάνω αυτό που θέλω για να γίνει σωστά, ή ας κάτσω σπίτι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέχρι να έρθει αυτό που είναι να κάνω. Και να σου πω και κάτι; Αυτό μου το έμαθε πάρα πολύ καλά η Μαρινέλλα. Νιώθω πολύ ευλογημένη που δούλεψα με αυτή τη γυναίκα. Πάρα πολύ ευλογημένη», εξομολογήθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Μου έμαθε ότι αν δεν σεβαστείς εσύ πρώτη τον ίδιο σου τον εαυτό, δεν θα σε σεβαστεί κανένας. Κανένας δεν θα σε σεβαστεί έτσι όπως πρέπει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το βίωσα αυτό δίπλα της. Πάρα πολύ. Και συγκινούμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι… δώρο Θεού για μένα. Με επέλεξε, με πήρε, με έβαλε δίπλα της σε ισάξιο ρόλο. Αυτά τα πράγματα σου συμβαίνουν μια φορά στη ζωή σου. Και είχα την ευλογία να το ζήσω εγώ αυτό μαζί της. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και δεν ήταν μόνο ένα αυτό που έμαθα δίπλα της, ήταν μεγάλο σχολείο. Μεγάλη δασκάλα. Σε όλα. Την έβλεπες και μάθαινες. Ρούφαγες γνώση» πρόσθεσε η συγκινημένη η ηθοποιός.

«Εννοείται ότι δεν το έχω βιώσει στην τηλεόραση. Μπορεί να μου δώσαν χώρο αλλά με τις δικές τους προδιαγραφές. Ενώ η Μαρινέλλα όχι» κατέληξε η παρουσιάστρια.

