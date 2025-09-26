Κάντε κολονοσκόπηση: Διάσημη δημοσιογράφος τρολάρει viral διαφήμιση με την Sydney Sweeney

Η γνωστή δημοσιογράφος Katie Couric διακωμώδησε την αμφιλεγόμενη διαφήμιση της ηθοποιού Sydney Sweeney για την εταιρεία ρούχων American Eagle, ενώ παράλληλα ευαισθητοποίησε και προέτρεψε το κοινό να κάνει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Η πολύκροτη διαφήμιση στην οποία βασίστηκε η Couric δείχνει την Sweeney σε μια καμπάνια τζιν για την εταιρεία American Eagle όπου λέει: «Τα γονίδια μεταδίδονται από τους γονείς στους απογόνους, συχνά καθορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα, ακόμη και το χρώμα των ματιών. Τα τζιν μου είναι μπλε». Στο τέλος ακούγεται η φράση «Η Sydney Sweeney έχει υπέροχα τζιν» (jeans, λέξη ομόηχη με τα genes που σημαίνει γονίδια).

Κάποιοι επέκριναν το λογοπαίγνιο της 27χρονης σταρ με τα μπλε μάτια στη διαφήμιση, το οποίο πυροδότησε μια συζήτηση για τη φυλή και τα πρότυπα ομορφιάς. Η American Eagle υπερασπίστηκε τη διαφήμιση, λέγοντας ότι αναφέρεται αποκλειστικά στα τζιν της εταιρείας.

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης της Katie Couric

Η Katie Couric, όμως, χρησιμοποίησε το χιούμορ της για να αλλάξει την ρητορική της διαφήμισης και να μιλήσει για την υγεία, κάνοντας μια αναφορά στην περίφημη κολονοσκόπηση της, που προβλήθηκε στον αέρα το 2000, όταν ήταν παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» του NBC, η οποία έγινε προς τιμήν του εκλιπόντος συζύγού της, ο οποίος έχασε τη μάχη με την ασθένεια το 1998, σε ηλικία 42 ετών.

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης ξεκινά με την Couric σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, φορώντας ένα τζιν μπουφάν εμπνευσμένο από εκείνο της Sweeney, να λέει: «Μιλώντας για τζιν (γονίδια), ξέρατε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που αναπτύσσουν καρκίνο του παχέος εντέρου δεν είναι γενετικά προδιατεθειμένοι στην ασθένεια; Γι' αυτό οι γιατροί συνιστούν σε όλους τους ανθρώπους άνω των 45 ετών να κάνουν προληπτικό έλεγχο».

Δείτε την καμπάνια της Katie Couric:

Katie Couric’s cheeky riff on Sydney Sweeney’s viral American Eagle ad has spawned a new kind of buzz — this time for colon cancer awareness.



Partnering with the Colorectal Cancer Alliance and Ryan Reynolds’ Maximum Effort, the spoof PSA urges everyone — regardless of genetic… pic.twitter.com/uQs9fGP3cW — What's Trending (@WhatsTrending) September 25, 2025

Σε συνεργασία με την Colorectal Cancer Alliance και την Maximum Effort του Ryan Reynolds, η καμπάνια προτρέπει όλους — ανεξάρτητα από τον γενετικό κίνδυνο — να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.