Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι

Μια ξεχωριστή αλλά ιδιαίτερης σημασίας ιστορία της κρίσης των Ιμίων πριν από 30 χρόνια και όσων ακολούθησαν, ήταν η περίπτωση του βοσκού Αντώνη Βεζυρόπουλου.

Στον «βοσκό των Ιμίων», όπως χαρακτηρίστηκε ο Αντώνης Βεζυρόπουλος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Άγκυρα κατά την κρίση των Ιμίων, Δημήτρης Νεζερίτης, μιλώντας στο Newsbomb.

«Η πίεση της Τουρκίας συνεχίστηκε τουλάχιστον όσον αφορά την έννοια του status quo. Με την περίπτωση του βοσκού. Του Βεζυρόπουλου, ο οποίος πήγαινε εκεί και τάιζε τις κατσίκες του. Με φωνάζουν, λοιπόν, στο υπουργείο Εξωτερικών και μου λένε ‘παραβιάζετε το προγενέστερο καθεστώς γιατί πάει ο βοσκός στις κατσίκες’. Και τους απάντησα ότι αυτό ήταν το προγενέστερο καθεστώς. Ανέκαθεν πήγαινε και τάιζε τις κατσίκες του. Όχι, είπαν οι Τούρκοι, εμείς όταν λέμε προγενέστερο καθεστώς δεν εννοούμε τι γινόταν πριν από ένα μήνα ή δύο, αλλά πριν υπάρξει η συσσώρευση των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Και τις προηγούμενες μέρες βεβαίως δεν μπορούσε ο Βεζυρόπουλος να πάει στις κατσίκες του στα Ίμια για να τις ταϊσει. Και έκαναν διάβημα για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαν να πάρουν τα Ίμια;... τότε δεν θα ανήκουν σε κανέναν. Αυτό ήταν η αρχή, μετά είχαμε τις Γκρίζες Ζώνες και.. και…», είπε μιλώντας στο vidcast «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb

Ποιος ήταν ο «βοσκός των Ιμίων»

Ο «βοσκός των Ιμίων», Αντώνης Βεζυρόπουλος, για περισσότερα από 20 χρόνια διατηρούσε το κοπάδι του στις βραχονησίδες.

Συστηματικά πήγαινε στα Ίμια προκειμένου να φροντίσει τα ζώα του (περίπου 40 κατσίκια), αποτελώντας για δεκαετίες τη μοναδική ανθρώπινη παρουσία πάνω σε αυτά.

Οι Τούρκοι αντέδρασαν μετά το επεισόδιο του Ιανουαρίου 1996, καθώς η παρουσία του θεωρήθηκε εθνικής σημασίας, μιας και αποτελούσε ζωντανή απόδειξη της ελληνικής κυριαρχίας και οικονομικής δραστηριότητας στις βραχονησίδες.

Ο Αντώνης Βεζυρόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 94 ετών, στο νησί Ψέριμο.

Του έκοψαν τα χρήματα

«Μετέφερα για πρώτη φορά τα ζώα μου στη νησίδα το 1984. Έπαιρνα τη βάρκα μου από την Κάλυμνο και πήγαινα εκεί για να τα φροντίζω. Παράλληλα μπορούσα να ψαρεύω. Σταμάτησα για λίγο λόγω της κρίσης του 1996. Μετά, όμως, συνέχισα.

Πήγαινα τουλάχιστον δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Με βοηθούσαν πότε τα αγόρια μου και πότε η γυναίκα μου. Τότε έπαιρνα σύνταξη 700 ευρώ τον μήνα. Με αυτήν έπρεπε να ζήσω. Μου έδιναν και ένα μικρό ποσό από τον Δήμο και έτσι μπορούσα, έστω με δυσκολίες, να βόσκω τα πρόβατά μου. Κάποια στιγμή, κοντά στο 2004, έπαψαν να μου δίνουν χρήματα για να καλύπτω μέρος των εξόδων μου, κυρίως τα πετρέλαια για τη βάρκα», είχε πει σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής» το 2018.

Στον βοσκό έχουν αναφερθεί και τουρκικά δημοσιεύματα με την Χουριέτ να σημειώνει μεταξύ άλλων: Ο Έλληνας βοσκός, ο οποίος έβοσκε κατσίκες στο νησάκι Κάρντακ (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι τα Ίμια, το οποίο έφερε την Τουρκία και την Ελλάδα στο χείλος του πολέμου τον Ιανουάριο του 1996, πήρε τις κατσίκες του και έφυγε από το νησάκι πριν από λίγο καιρό, όταν δεν μπόρεσε να λάβει τα χρήματα που του είχαν υποσχεθεί. Ο Αντώνης, ο οποίος χρηματοδοτούνταν από Έλληνες προκειμένου να κάνει αισθητή την ελληνική κυριαρχία στο νησάκι Καρντάκ απέναντι από το Γκουμουσλούκ, στο Μπόντρουμ, έφυγε από το νησάκι με τις 38 κατσίκες του στο τέλος του καλοκαιριού. Αποκαλύφθηκε ότι ο 70χρονος Βεζυρόπουλος έφυγε από το Καρντάκ για να διαμαρτυρηθεί για τη μη καταβολή των χρημάτων που του όφειλαν εδώ και καιρό.

Τον θυμήθηκαν το 2022

Μετά τον θάνατό του, η μνήμη του επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω του θανάτου του γιου του, Γιάννη, το 2022 στην Κεφαλονιά.

