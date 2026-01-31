ΑΕΚ – Ολυμπιακός: H «Ένωση» ματαίωσε τις εκδηλώσεις πριν το ντέρμπι σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα

Η Ελλάδα θρηνεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω των δύο τραγικών δυστυχημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Το τροχαίο στη Ρουμανία στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ως ένδειξη σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων, ματαίωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για τη 19η αγωνιστικής της Super League. Συγκεκριμένα, δεν θα γίνουν «show με live performances και πρόγραμμα απο dj στην Πλατεία του Αετού, έξω από το γήπεδο».

Η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, ενόψει του ΑΕΚ - Ολυμπιακός

«Ενημερώνουμε πως σε ένδειξη σεβασμού για τις οικογένειες των θυμάτων στα τραγικά δυστυχήματα μέσα στην εβδομάδα, δεν θα διοργανωθούν αύριο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, show με live performances και πρόγραμμα απο dj στην Πλατεία του Αετού, έξω από το γήπεδο. Διευκρινίζουμε πως θα πραγματοποιηθούν κανονικα οι δραστηριότητες με τον Legend (Λάκης Νικολάου) και με τον Τροχό της Τύχης».

