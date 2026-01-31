ΑΕΚ: Αυτός είναι ο Χακίμ Σαχαμπό! – Το προφίλ του νεαρού Αφρικανού, μέσα από τη... βελγική ματιά

Ο Χακίμ Σαχαμπό έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ - Δείτε το προφίλ του νεαρού Αφρικανού, μέσα από τη ματιά του Βέλγου δημοσιογράφου, Κέβιν Σοβάζ.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Χακίμ Σαχαμπό ΑΕΚ
Ο 20χρονος χαφ από τη Ρουάντα αποτελεί τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς για τη θέση του αμυντικού χαφ.

Στην ΑΕΚ, έπειτα από ώριμη σκέψη, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός νεαρού χαφ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και να πάνε για το καλοκαίρι την απόκτηση ενός πιο έμπειρου, όπου οι περιπτώσεις θα είναι περισσότερος. Ως εκ τούτου, λοιπόν, προέκυψε ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (31/01) έφτασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

«Έχει μεγάλες προοπτικές, χρειάζεται “ξεκλείδωμα”»

To Onsports απευθύνθηκε στον Βέλγο δημοσιογράφο, Κέβιν Σοβάζ, ο οποίος ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Σταντάρ Λιέγης στο «Sudinfo» και ζήτησε τη γνώμη του για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Ο Σαχαμπό πήγε στους «Les Rouches» ως ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά εκεί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελαν εκείνος κι η βελγική ομάδα, με αποτέλεσμα, πλέον, να έχει την ευκαιρία να δείξει στην ΑΕΚ τι πραγματικά μπορεί να κάνει, υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια της σεζόν ότι έχει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει από τον εκάστοτε παίκτη του.

«Πιστεύω ότι είναι ένας αρκετά τεχνικός και… κομψός παίκτης με την μπάλα και ότι έχει μεγάλες προοπτικές», ανέφερε ο Σοβάζ, για να συμπληρώσει ότι: «Χρειάζεται ακόμη ένα ψυχολογικό «ξεκλείδωμα» για να γίνει καλύτερος παίκτης». Σε ερώτηση για το αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα «σκληρό» πρωτάθλημα, όπως η Super League, σχολίασε: «Θα χρειαστεί να κάνει το παιχνίδι του πιο δυναμικό, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικός στις μονομαχίες».

Η μεγάλη ευκαιρία του στην ΑΕΚ

Με βάση τα λεγόμενα του Κέβιν Σοβάζ, γίνεται αντιληπτό ότι κατά τη διάρκεια της παρουσία του στη Στάνταρ Λιέγης έχασε κάπου τον δρόμο του και πλέον η ΑΕΚ μοιάζει ως μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το… ξεπέταγμα του.

«Ο Σαχαμπό είχε πάντα τον χαρακτήρα ενός μελλοντικού ταλέντου από τη στιγμή που επέστρεψε στη Σταντάρ. Έπαιξε τον πρώτο του αγώνα τον Ιανουάριο του 2024, ο οποίος ήταν πολύ ελπιδοφόρος, αλλά αποδείχθηκε αναλαμπή. Δεν κατάφερε να επιβεβαίωση την εξέλιξή του», τόνισε ο Σοβάζ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στάλθηκε στη δεύτερη ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, ενώ την περασμένη σεζόν δόθηκε δανεικός στην Μπέρσχοτ.

«Είναι ένας αξιόλογος νεαρός ποδοσφαιριστής», όπως τονίζει κι ο Βέλγος δημοσιογράφος, ωστόσο του λείπει η συνέπεια, με αποτέλεσμα σε κάποιους αγώνες «ακόμη και στα δυνατά του σημεία, δεν απέδωσε στο 100%. Επιπλέον, αντιμετώπισε και κάποια προσωπικά ζητήματα που επηρέασαν το mindset του».

Στα 20 του ο Σαχαμπό «χρειάζεται να σημειώσει σημαντική πρόοδο σε επίπεδο ωριμότητας» στο παιχνίδι του, γι’ αυτό κι και όπως τόνισε ο Σοβάζ για να μπορέσει να πετύχει στην ΑΕΚ «πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί τακτικά, ιδιαίτερα στο «διάβασμα» του παιχνιδιού, ώστε να μην θέτει την ομάδα του σε κίνδυνο».

Εν κατακλείδι, η ΑΕΚ αποφάσισε να επενδύσει σε έναν νεαρό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δείχνει να έχει τα στοιχεία που θέλει Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, βέβαια, θα πρέπει να βρει τρόπο να τον «ξεκλειδώσει», παίρνοντας από εκείνο το μάξιμουμ.

