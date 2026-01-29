ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία για Σαχαμπό – Το ποσό της μεταγραφής και το «όχι» στη Ρείντζερς

Στην τελική ευθεία έχει μπει η απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό από την ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να βγάλει ένα σημαντικό ποσό από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει.

Βαγγέλης Πάτας

Χακίμ Σαχαμπό ΑΕΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Βέλγιο κάνουν ήδη λόγο για οριστική συμφωνία της «Ένωσης» με τη Σταντάρ Λιέγης, ωστόσο κάτι τέτοιο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους «κιτρινόμαυρους» να είναι αποφασισμένοι να δαπανήσουν ένα σημαντικό ποσό για να αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή τον 20χρονο χαφ, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό του Μάρκο Νίκολιτς.

Η απόκτηση του νεαρού από τη Ρουάντα αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ, ενώ η Σταντάρ Λιέγης θα διατηρήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο θα φτάνει το 20%.

Το «Sudinfo» αναφέρει ότι η βελγική ομάδα απέρριψε πρόταση της Ρέιντζερς, η οποία, όμως, δεν ξεπερνούσε το 1.000.000 ευρώ. Επίσης, αποκαλύπτει κι επαφή των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Σαχαμπό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ: «Για αρκετές ημέρες ο ελληνικός σύλλογος πιέζει σκληρή για να αποκτήσει στον Σαχαμπό, ο οποίο έχει ήδη μιλήσει με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς. Η Σταντάρ και η ΑΕΚ έχουν καταλήξει σε συμφωνία η οποία θα αποφέρει 1,5 εκατ. ευρώ στη βελγική ομάδα, η οποία θα έχει και 20% ποσοστό μεταπώλησης του παίκτη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια

21:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βόλεϊ: Πρόκριση του ΠΑΟΚ στους «8» του Challenge Cup, αφιερωμένη στα 7 αδικοχαμένα «παιδιά» του

21:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Ίωση ο Τσέριν, σφίξιμο ο Κώτσιρας, βασικοί Κάτρης – Ταμπόρδα

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χιλιάδες συλλήψεις για την αποφυγή νέου κύματος διαδηλώσεων

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ενός λεπτού σιγή σε Λιόν και ΟΑΚΑ

20:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Challenge Cup Γυναικών: Άνετο 3-0 του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα και φουλ για ημιτελικά

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση Γκουτέρες για διάλογο με το Ιράν - «Να αποφευχθεί μία κρίση με καταστροφικές συνέπειες»

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή γραμμή Τραμπ–Σεϊνμπάουμ για σύνορα, ασφάλεια και εμπόριο: Στο τραπέζι ξανά η USCAM

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη Ρομά για φθορές στην παιδιατρική του νοσοκομείου του Ρίου

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο έγκλημα: Σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια παρακολούθησε πορνό από το κινητό της

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί – Θα παραδώσουν τα καλάσνικοφ τους, λέει ο Γουίτκοφ

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία για Σαχαμπό – Το ποσό της μεταγραφής και το «όχι» στη Ρείντζερς

20:10ΥΓΕΙΑ

«Καλπάζει» η γρίπη: Δώδεκα νέοι θάνατοι, 19 ασθενείς σε ΜΕΘ και 649 νέες εισαγωγές

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου των Ιμίων

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν - ΠΑΟΚ: «Καλό παράδεισο αδέρφια» - Το συγκλονιστικό πανό στην Groupama Arena

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στην Τούμπα οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ - «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

16:37LIFESTYLE

Beef στον «αέρα» με Αναστασοπούλου - Πορτοσάλτε: «Σε εμένα αυτά δεν θα τα κάνεις»

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

20:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ενός λεπτού σιγή σε Λιόν και ΟΑΚΑ

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

20:10ΥΓΕΙΑ

«Καλπάζει» η γρίπη: Δώδεκα νέοι θάνατοι, 19 ασθενείς σε ΜΕΘ και 649 νέες εισαγωγές

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσω αν δεν τιμωρηθούν, μου στέρησαν την μάνα μου, καιγόταν για ώρες», λέει ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δυστύχημα στον δρόμο-καρμανιόλα της Ρουμανίας - Νεκρός 68χρονος

16:30ΕΛΛΑΔΑ

«Η αίσθηση αδικίας μας κόβει την ανάσα, το δυστύχημα μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου»: Ο συγκλονιστικός επικήδειος από τον γιο της Αγάπης Μπουνόβα που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ