Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

Η Leanne O'Donnell, δεύτερη από αριστερά, στέκεται μπροστά από το κατάστημά της στο χωριό Licola.

Κρυμμένο μέσα στην άγρια βλάστηση της Αυστραλίας βρίσκεται το μικροσκοπικό χωριό Licola, με πληθυσμό... πέντε κατοίκους. Αποτελούμενο από λίγα μόλις ξύλινα κτήρια, ένα παντοπωλείο, ένα πάρκο για τροχόσπιτα και ένα βενζινάδικο, όλα γύρω από τον μικρό κεντρικό δρόμο, το Licola είναι ένα από τα μικρότερα χωριά της Αυστραλίας.

Και αν έχετε μερικά εκατομμύρια δολάρια να ξοδέψετε, μπορείτε να το αγοράσετε. Ολόκληρο το χωριό - που είναι τρεις ώρες μακριά από την Μελβούρνη - είναι τώρα προς πώληση, προς μεγάλη έκπληξη και οργή των στενά δεμένων κατοίκων της περιοχής.

Το Licola αποτελεί από καιρό ένα εγγυημένο σημείο στάσης στο οδικό σύστημα της Αυστραλίας για καύσιμα, φαγητό και ξεκούραση για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς το Εθνικό Πάρκο των Άλπεων. Ωστόσο, το τοπικό παράρτημα του Lions Club, της μεγαλύτερης εθελοντικής ανθρωπιστικής οργάνωσης στον κόσμο, δηλώνει ότι δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά τη λειτουργία του χωριού και στα τέλη του περασμένου έτους το έθεσε -διακριτικά- προς πώληση στο διαδίκτυο.

Η πώληση έχει προκαλέσει ανησυχία στους λίγους παθιασμένους κατοίκους του χωριού, στους ντόπιους των γύρω περιοχών και ακόμη και σε άλλα μέλη του Lions Club, οι οποίοι δηλώνουν ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς να ερωτηθούν και τώρα τρέφουν σοβαρούς φόβους για το μέλλον του χωριού.

«Ένα σπίτι μακριά από το σπίτι»

Χτισμένο στις όχθες του ποταμού Μακάλιστερ στην ορεινή περιοχή της Βικτώριας, το Licola ήταν αρχικά ένα πριονιστήριο, το οποίο χτίστηκε τη δεκαετία του 1950 παρέχοντας ένα σπίτι στους εργαζομένους του.

Μετά το κλείσιμό του πριονιστήριου το 1968, το Lions Club αγόρασε ολόκληρο το χώρο και τον μετέτρεψε σε κατασκήνωση όπου νέοι και παιδιά, μπορούσαν να μείνουν κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Ακριβώς δίπλα στο κάμπινγκ, το Lions Club αγόρασε ένα οικόπεδο που σήμερα φιλοξενεί το παντοπωλείο Licola's General Store και ένα πάρκο για τροχόσπιτα΄.

Σήμερα, η Leanne O'Donnell, που διευθύνει το General Store, και η οικογένειά της είναι οι μόνοι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού.

«Είναι ένα καταπληκτικό μέρος», είπε η O'Donnell στο BBC. «Όταν μετακόμισα εδώ, οι άνθρωποι που έρχονταν στο κατάστημά μου, μου έλεγαν: "Δεν θα βγάλεις πολλά λεφτά στο Licola". Και εγώ πάντα τους απαντούσα: "Ποιος είπε ότι ήρθα εδώ για να βγάλω λεφτά;"».

Η O'Donnell αγόρασε την επιχείρηση το 2022, και από την πρώτη μέρα, ήθελε το Licola να είναι «ένα σπίτι μακριά από το σπίτι» για όλους τους ανθρώπους. Σχεδόν όλοι όσοι επισκέπτονται, εργάζονται ή περνούν από το Licola έχουν τον προσωπικό αριθμό της O'Donnell.

Η O'Donnell είναι εξαιρετικά παθιασμένη με το χωριό και να εξυπηρετεί την γύρω κοινότητα – αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση. «Αγαπώ τόσο πολύ αυτό το χωριό και αν πέσει στα λάθος χέρια και μετατραπεί σε κάτι που δεν είναι, αυτό [θα] μου σπάσει την καρδιά».

Η O'Donnell έμαθε για πρώτη φορά ότι το Licola θα βγει στην αγορά τον Ιανουάριο του 2025 από το διοικητικό συμβούλιο του Lions Village Licola, το οποίο έχει διοριστεί για να διαχειρίζεται την πόλη εκ μέρους του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

«Μου είπαν ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε με ζημίες τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια και τους ρώτησα πώς μπορώ να τους βοηθήσω», εξηγεί η O'Donnell. «Γύρισαν και μου είπαν ότι, εκτός αν μπορέσω να βρω μερικά εκατομμύρια δολάρια, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω».

Αλλά η O'Donnell επέμεινε, προσφέροντας να διοργανώσει εκδηλώσεις για να συγκεντρώσει χρήματα για το χωριό και λέγοντας στο διοικητικό συμβούλιο ότι η ευρύτερη κοινότητα θα θέλει να βοηθήσει στο να σωθεί ο χώρος.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο δεν άλλαξε στάση, λέει η O'Donnell.

«Τελικά μου είπαν ότι απλά θα μου πάρουν την επιχείρηση, γιατί τους ανήκει η γη και τα κτίρια», λέει. «Και εγώ απλά έπρεπε να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω. Δεν μπορούσα να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσω όταν μου το έλεγαν».

Αφού ζήτησε μια νομική συμβουλή, η O'Donnell συνειδητοποίησε γρήγορα ότι, επειδή είχε υπογράψει συμβόλαιο μίσθωσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορούσε πράγματι να της κάνει έξωση. «Στον πραγματικό κόσμο, θα μπορούσα να μεταφέρω την επιχείρησή μου σε άλλο κτίριο... αλλά εδώ δεν μπορώ να πάω πουθενά», εξήγησε.

Όπως ανέφερε η O'Donnell, το χωριό πωλείται με ζητούμενη τιμή μεταξύ 6 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (3,4 εκατομμύρια ευρώ) και 10 εκατομμυρίων δολαρίων (5,8 εκατομμύρια ευρώ).

Η πώληση του χωριού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο από τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Πολλοί είναι αναστατωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η O'Donnell και ανησυχούν ότι το αγαπημένο τους χωριό θα εξαφανιστεί ή θα εμπορευματοποιηθεί.

Ένας χρήστης σχολίασε στην επίσημη σελίδα του Licola Caravan Park & General Store στο Facebook: «Οι άνθρωποι βασίζονται στο κατάστημα του χωριού και το κλείσιμό του στη μέση της περιόδου αιχμής είναι η απόλυτη ηλιθιότητα». Ένας άλλος χρήστης αναφέρει ότι η πώληση της πόλης «επηρεάζει πολλούς κατοίκους της Βικτώριας που έρχονται στη Licola και κατασκηνώνουν [εκεί] εδώ και χρόνια».