Το «κύμα» ήταν απλώς ένας... δίοπος που πέρασε με το ΑΣΕΠ

Κύμα δήθεν παραιτήσεων στον «Κίμωνα», τη φρεγάτα – καμάρι του Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού ανακάλυψαν κάποιοι, μόνο που η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Όσοι υπηρετούν σε αυτήν, όπως είναι ευνόητο, αισθάνονται μεγάλη περηφάνεια που υπηρετούν σε μια φρεγάτα που είναι η αιχμή του δόρατος ης αποτρεπτικής ικανότητας στη θάλασσα.

Το «κύμα» είναι απλώς… ένας χαμηλόβαθμος ΕΠΟΠ (δίοπος στον βαθμό ) ο οποίος επιλέχθηκε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για δημοτικός αστυνόμος σε κάποιο Δήμο. Και φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουν, το σημερινό κλίμα στο Πολεμικό Ναυτικό, χάρη και στις αλλεπάλληλες αυξήσεις (μισθών και επιδομάτων) από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, δε θυμίζει σε τίποτα την κατάσταση που υπήρχε πριν 2,5 χρόνια.