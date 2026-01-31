Σοβαρό επεισόδιο καταγγέλει η ΑΕΚ: «Τραμπούκικη επίθεση 50 κουκουλοφόρων, φώναζαν Ολυμπιακός»

Η «Ένωση» κάνει λόγο για «τραμπούκικη επίθεση» περίπου 50 κουκουλοφόρων, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Όπως αναφέρει η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας «Ολυμπιακός» και κατευθύνθηκαν αμέσως προς το σημείο, όπου βρίσκονταν περίπου 10 φίλοι των «κιτρινόμαυρων» και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».

