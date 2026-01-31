Σημαντική προσθήκη για την Ακαδημία της ΑΕΚ: Από την Πάτρα στην «Ένωση» ο Παναγιώτης Ασπρούδης

Η Ακαδημία της ΑΕΚ έχει μπει σε μια νέα εποχή και συνεχίσει τις κινήσεις της, προσθέτοντας ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Μια σημαντική προσθήκη είναι ο Παναγιώτης Ασπούδης, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε τόσο ο Ολυμπιακός, όσο κι ο Παναθηναϊκός.

Οι άνθρωποι της «Ένωσης» βρέθηκαν τους τελευταίους μήνες σε αρκετές αναμετρήσεις της Παναχαϊκής και της Μικτής Αχαΐας, με τις οποίες ο νεαρός επιθετικός είχε εντυπωσιακά νούμερα.

Ο Ασπρούδης έχει σκοράρει φέτος σε κάθε διοργάνωση, όπου έχει αγωνιστεί (Super League 2 U17, Κ19 ΕΠΣΑ, Μικτές, Σχολικούς αγώνες κ.ο.κ), ενώ άκρως ενθαρρυντικό ήταν και το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, καθώς σημείωσε ένα γκολ κι έδωσε δύο ασίστ στο 4-1 επί του Αιγάλεω.

Τον ταλαντούχο «μπόμπερ» είχαν στο στόχαστρο τους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά ο ποδοσφαιριστής επέλεξε τους «κιτρινόμαυρους» και το πλάνο του Γιώργου Γεωργιάδη, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε την αναδιοργάνωση των Ακαδημιών του συλλόγου.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ασπρούδης

Ο Παναγιώτης Ασπρούδης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες του Δαβουρλή και σε ηλικία 12 ετών μετακινήθηκε στην Παναχαϊκή. Από νωρίς ξεχώρισε στα ηλικιακά τμήματα, καταγράφοντας συμμετοχές στις ομάδες Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19, αγωνιζόμενος στα πρωταθλήματα Super League K15, Attica K16, Super League 2 K17, καθώς και στα τοπικά πρωταθλήματα της Αχαΐας, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος και της Μικτής Αχαΐας.

Τη φετινή χρονιά βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, μετρώντας 19 γκολ σε 15 αγώνες. Με τη Μικτή Αχαΐας έχει πετύχει 7 γκολ σε 5 παιχνίδια, ενώ με την Παναχαϊκή έχει σημειώσει 2 γκολ σε 3 αγώνες στη Super League K17 και ακόμη 3 γκολ με την Κ19 της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα Primavera.

