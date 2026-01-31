Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές - Ανάμεσά τους και παιδιά

Οι σοροί των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία της περιοχής το Σάββατο, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς θυμάτων από την αρχή της κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο που είχε ως στόχο να σταματήσει οι συγκρούσεις.

Όπως ανέφερε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ένα από τα πλήγματα χτύπησε διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας, ενώ μια ακόμη αεροπορική επιδρομή έπληξε έναν καταυλισμό σκηνών στην πόλη Χαν Γιούνις. Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο γυναίκες και έξι παιδιά από δύο διαφορετικές οικογένειες. Μια αεροπορική επιδρομή έπληξε επίσης ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, Mohamed Abu Selmiya.

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν έναν νεκρό από τα ερείπια του αστυνομικού τμήματος, το οποίο έγινε στόχος ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. AP

Οι αεροπορικές επιθέσεις έλαβαν χώρα μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη άνοιξη του περάσματος της Ράφα, κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο. Όλα τα περάσματα της περιοχής παρέμειναν κλειστά σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Το άνοιγμα του περάσματος, σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό βήμα στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, οι επιθέσεις του Σαββάτου υπενθυμίζουν ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμη και καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προχωράει με αργά βήματα.

Ένας Παλαιστίνιος άνδρας μεταφέρει το πτώμα του Σαμ Αμπού Χαντάιντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή σε μια σκηνή στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. AP

Το νοσοκομείο Νάσερ ανέφερε ότι η επίθεση στο καταυλισμό σκηνών στην Χαν Γιούνις προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πατέρας, τα τρία παιδιά του και τρία εγγόνια του. Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο Αλ-Σίφα ανέφερε ότι η επίθεση στο διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας σκότωσε τρία παιδιά, τη θεία και τη γιαγιά τους το πρωί του Σαββάτου, ενώ η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα σκότωσε τουλάχιστον 14 άτομα — αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες αστυνομικοί, πολίτες και κρατούμενους που βρισκόταν στο τμήμα. Το νοσοκομείο ανέφερε επίσης ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση το Σάββατο στην ανατολική πλευρά του προσφυγικού καταυλισμού στην πόλη Τζαμπάλια.

Ο Μαχμούντ Αλ-Ατμπάς θρηνεί τον θάνατο των δύο κοριτσιών του, Ζέινα και Μαριάμ, που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. AP

Η Χαμάς χαρακτήρισε τις επιθέσεις «μία νέα κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης» και κάλεσε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που μεσολαβούν να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες και δεν δήλωσε αμέσως εάν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα. Βίντεο δείχνουν μαυρισμένους και κατεστραμμένους τοίχους σε διαμέρισμα ενός πολυώροφου κτιρίου, με συντρίμμια μέσα και έξω στον δρόμο στην Πόλη της Γάζας.

«Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο, λένε κατάπαυση του πυρός και τέτοια, τι έκαναν αυτά τα παιδιά, τι κάναμε εμείς;» είπε ο Σάμερ αλ-Άτμπας. Ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα, αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, τον Οκτώβριο.

Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Χθες, Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του ταυτοποίησαν οκτώ ενόπλους οι οποίοι έβγαιναν από σήραγγα στη Ράφα, στη νότια Γάζα. Τρεις από αυτούς σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος, ο οποίος σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ήταν σημαντικός διοικητής της Χαμάς στην περιοχή, συνελήφθη.

Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας, παρότι η Ουάσινγκτον τις πιέζει να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος οριστικά. Η επόμενη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει περίπλοκα θέματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, τον οποίο απορρίπτει η ισλαμιστική οργάνωση, περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

