Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές - Ανάμεσά τους και παιδιά

Μια από τις αεροπορικές επιδρομές έπληξε ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές - Ανάμεσά τους και παιδιά

Οι σοροί των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία της περιοχής το Σάββατο, ένας από τους υψηλότερους αριθμούς θυμάτων από την αρχή της κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο που είχε ως στόχο να σταματήσει οι συγκρούσεις.

Όπως ανέφερε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ένα από τα πλήγματα χτύπησε διαμέρισμα στην Πόλη της Γάζας, ενώ μια ακόμη αεροπορική επιδρομή έπληξε έναν καταυλισμό σκηνών στην πόλη Χαν Γιούνις. Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο γυναίκες και έξι παιδιά από δύο διαφορετικές οικογένειες. Μια αεροπορική επιδρομή έπληξε επίσης ένα αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 14 άτομα, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, Mohamed Abu Selmiya.

APTOPIX Israel Palestinians

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν έναν νεκρό από τα ερείπια του αστυνομικού τμήματος, το οποίο έγινε στόχος ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

Οι αεροπορικές επιθέσεις έλαβαν χώρα μια μέρα πριν από την προγραμματισμένη άνοιξη του περάσματος της Ράφα, κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο. Όλα τα περάσματα της περιοχής παρέμειναν κλειστά σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Israel Palestinians

Οι σοροί των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

Το άνοιγμα του περάσματος, σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό βήμα στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, οι επιθέσεις του Σαββάτου υπενθυμίζουν ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμη και καθώς η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προχωράει με αργά βήματα.

APTOPIX Israel Palestinians

Ένας Παλαιστίνιος άνδρας μεταφέρει το πτώμα του Σαμ Αμπού Χαντάιντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή σε μια σκηνή στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

Το νοσοκομείο Νάσερ ανέφερε ότι η επίθεση στο καταυλισμό σκηνών στην Χαν Γιούνις προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πατέρας, τα τρία παιδιά του και τρία εγγόνια του. Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο Αλ-Σίφα ανέφερε ότι η επίθεση στο διαμέρισμα στην πόλη της Γάζας σκότωσε τρία παιδιά, τη θεία και τη γιαγιά τους το πρωί του Σαββάτου, ενώ η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα σκότωσε τουλάχιστον 14 άτομα — αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες αστυνομικοί, πολίτες και κρατούμενους που βρισκόταν στο τμήμα. Το νοσοκομείο ανέφερε επίσης ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση το Σάββατο στην ανατολική πλευρά του προσφυγικού καταυλισμού στην πόλη Τζαμπάλια.

APTOPIX Israel Palestinians

Ο Μαχμούντ Αλ-Ατμπάς θρηνεί τον θάνατο των δύο κοριτσιών του, Ζέινα και Μαριάμ, που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, στο νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

Η Χαμάς χαρακτήρισε τις επιθέσεις «μία νέα κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης» και κάλεσε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που μεσολαβούν να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες και δεν δήλωσε αμέσως εάν έχει πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα. Βίντεο δείχνουν μαυρισμένους και κατεστραμμένους τοίχους σε διαμέρισμα ενός πολυώροφου κτιρίου, με συντρίμμια μέσα και έξω στον δρόμο στην Πόλη της Γάζας.

Israel Palestinians

Οι σοροί των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

«Βρήκαμε τις τρεις μικρές ανιψιές μου στον δρόμο, λένε κατάπαυση του πυρός και τέτοια, τι έκαναν αυτά τα παιδιά, τι κάναμε εμείς;» είπε ο Σάμερ αλ-Άτμπας. Ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, σύμφωνα με υγειονομικούς στη Γάζα, αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, τον Οκτώβριο.

Israel Palestinians

Οι σοροί των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Χθες, Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του ταυτοποίησαν οκτώ ενόπλους οι οποίοι έβγαιναν από σήραγγα στη Ράφα, στη νότια Γάζα. Τρεις από αυτούς σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος, ο οποίος σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ήταν σημαντικός διοικητής της Χαμάς στην περιοχή, συνελήφθη.

Israel Palestinians

Οι σοροί των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

AP

Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της εκεχειρίας, παρότι η Ουάσινγκτον τις πιέζει να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος οριστικά. Η επόμενη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει περίπλοκα θέματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, τον οποίο απορρίπτει η ισλαμιστική οργάνωση, περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εισέβαλαν με μαχαίρια σε μίνι μαρκετ τη νύχτα - Τους έπιασε στην έξοδο η ΕΛΑΣ

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: «Τόσο τραγικό τέλος δεν το περιμέναμε», λέει φίλη της Μαρίας

15:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA ανέβαλε το πρώτο ταξίδι στη Σελήνη μετά από 50 χρόνια, λόγω κακών καιρικών συνθηκών

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού - Από κινητά μέχρι...κάναβη

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο οίκους ανοχής - Δύο λειτουργούσαν παρά τις αποφάσεις σφράγισης

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρό επεισόδιο καταγγέλει η ΑΕΚ: «Τραμπούκικη επίθεση 50 κουκουλοφόρων, φώναζαν Ολυμπιακός»

15:31LIFESTYLE

Η Μπιάνκα Σενσόρι προσπάθησε να χωρίσει τον ΚάνιεΓουέστ «αρκετές φορές»

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Πώς η οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά - Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης και οι τιμές

15:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σημαντική προσθήκη για την Ακαδημία της ΑΕΚ: Από την Πάτρα στην «Ένωση» ο Παναγιώτης Ασπρούδης

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές - Ανάμεσά τους και παιδιά

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις συγκλονίζουν το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν μετά τo τελεσίγραφο Τραμπ

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Το «κύμα» ήταν απλώς ένας... δίοπος που πέρασε με το ΑΣΕΠ

14:35ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ για τη βλάβη στη γραμμή «100»: «Δεν στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της αστυνομίας»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: H «Ένωση» ματαίωσε τις εκδηλώσεις πριν το ντέρμπι σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Υπήρχαν προφορικές και γραπτές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ο Γιάρεμτσουκ οδεύει στη Λιόν – Στη Γαλλία για να περάσει ιατρικά ο Ουκρανός

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 29χρονος που εισήλθε μεθυσμένος με το όχημά του σε σιδηροδρομικές γραμμές

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί, αλλά με Αντρέ Λουίζ | Η «ερυθρόλευκοι» αποστολή

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 12χρονος από δομή φιλοξενίας στη Νέα Ιωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις συγκλονίζουν το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν μετά τo τελεσίγραφο Τραμπ

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - 9 μποφόρ και χιόνια

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρό επεισόδιο καταγγέλει η ΑΕΚ: «Τραμπούκικη επίθεση 50 κουκουλοφόρων, φώναζαν Ολυμπιακός»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Υπήρχαν προφορικές και γραπτές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ