Γάζα: Τρεις δημοσιογράφοι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή

Τρεις Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι και δύο παιδιά είναι ανάμεσα στους 11 νεκρούς που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στο κέντρο της Γάζας σήμερα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι οι τρεις δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στην περιοχή al-Zahra είναι οι Mohammed Salah Qashta, Anas Ghneim και Abdul Raouf Shaat. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν σε αποστολή χρηματοδοτούμενη από την Αιγυπτιακή Επιτροπή, η οποία επιβλέπει το έργο παροχής βοήθειας της Αιγύπτου στη Γάζα, για να κινηματογραφήσουν καταυλισμούς σκηνών που κατασκευάστηκαν από την Αίγυπτο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, δήλωσαν δημοσιογράφοι στο Reuters.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε «αρκετούς υπόπτους που χειρίζονταν απειλητικά ένα drone της Χαμάς» και ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση.

Ένας εκπρόσωπος της αιγυπτιακής ανθρωπιστικής οργάνωσης δήλωσε ότι το αυτοκίνητο που χτυπήθηκε έφερε το λογότυπό της και ότι «στοχοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ανθρωπιστικής αποστολής, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων».

Η Χαμάς χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη κλιμάκωση των κατάφωρων παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ενώ το Παλαιστινιακό Συνδικάτο Δημοσιογράφων δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Ένα από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν, ο Abdul Raouf Shaat, ήταν συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων AFP, το οποίο εξέφρασε «απέραντη θλίψη» για τον θάνατό του και ζήτησε «πλήρη και διαφανή έρευνα».

Δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς

Νωρίτερα σήμερα, Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου αγοριού, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα ισραηλινών βομβαρδισμών από άρματα μάχης ανατολικά της Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα. Δύο άλλοι, ένα 13χρονο αγόρι και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά περιστατικά πυροβολισμών στην ανατολική Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας, ανέφεραν.

Τρεις άλλοι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε άλλα περιστατικά πυροβολισμών σε όλο τον παράκτιο θύλακα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της Τετάρτης σε τουλάχιστον 11, δήλωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.