Tραμπ: «Η Γάζα θα είναι ένα όμορφο κομμάτι γης» - Οι ΗΠΑ παρουσίασαν το σχέδιο για τον θύλακα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού παρουσίασε το Συμβούλιο Ειρήνης του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να ευχαριστήσει τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ για το έργο τους στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την περιοχή, το οποίο παρουσιάστηκε τρεις και πλέον μήνες μετά την εύθραυστη εκεχειρία στην περιοχή.

Σχολίασε επίσης το «γενικό σχέδιο» που παρουσίασε νωρίτερα ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ για τη σχεδιαζόμενη οικιστική ανάπτυξη της Γάζας. «Είμαι άνθρωπος των ακινήτων στην καρδιά μου και όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία και είπα, κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το όμορφο κομμάτι γης, τι θα μπορούσε να είναι για τόσους πολλούς ανθρώπους»

«Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο. Οι άνθρωποι που ζουν τόσο φτωχά θα ζουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία. Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ήταν το κλειδί για τη διαμεσολάβηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, μίλησε επίσης στο Νταβός, παρουσιάζοντας το αμερικανικό όραμα για την επόμενη ημέρα στον παλαιστινιακό θύλακα, που έχει ισοπεδωθεί μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Αποκάλυψε το «γενικό σχέδιο» για το μέλλον της Γάζας, με τον ακόλουθο χάρτη. Το σχέδιο θα διεξαχθεί σε φάσεις, λέει, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης εργατικού δυναμικού, της 100% απασχόλησης και της «ευκαιρίας για όλους».

«Οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιο είναι το σχέδιο Β μας», λέει ο Κούσνερ. «Δεν έχουμε σχέδιο Β, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Υπάρχει ένα γενικό σχέδιο. Θα το κάνουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Χτίζουν πόλεις σαν κι αυτή σε, ξέρετε, δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Το χτίζουν αυτό σε τρία χρόνια. Και έτσι πράγματα σαν κι αυτό είναι πολύ εφικτά αν τα κάνουμε να συμβούν.»

Ο Κούσνερ καταλήγει με μια έκκληση αφού λέει ότι βλέπει «πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να κλιμακώσουν (την ένταση)». «Απλώς ηρεμήστε για 30 ημέρες», είπε.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος τελείωσε, ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Όλοι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, όλοι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ας καταβάλουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε όσους κάνουν τη δουλειά για να το χτίσουν αυτό»