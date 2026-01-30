Παραδοχή Ισραηλινών αξιωματικών του IDF: Περίπου 70.000 οι νεκροί στη Γάζα

Επισήμως οι ισραηλινές ένπολες δυνάμεις αμφισβητούν τους απολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς

Φωτ. Αρχείου - Κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας
AP
Στελέχη του στρατού του Ισραήλ παραδέχθηκαν ότι περίπου 70.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αν και επισήμως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αμφισβητούν τους απολογισμούς που ανακοινώνουν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ΟΗΕ δέχεται εδώ και καιρό τους απολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, θεωρώντας τους ακριβείς. Το Ισραήλ αμφισβητεί τους αριθμούς αυτούς, λέγοντας ότι το υπουργείο διοικείται από τη Χαμάς και δεν είναι αξιόπιστο.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα και την ηλικία των νεκρών που καταγράφει. Τώρα αναφέρει ότι ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τις 71.000, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 480 άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Οι αρχές της Γάζας δεν διακρίνουν μεταξύ αμάχων και μαχητών, αν και σημειώνουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Εξάλλου το υπουργείο Υγείας της Γάζας εκτιμά ότι χιλιάδες άλλοι άνθρωποι ενδέχεται να είναι θαμμένοι στα ερείπια των ισοπεδωμένων πόλεων του παλαιστινιακού θύλακα.

Επικαλούμενος χθεσινή ενημέρωση από ανώτερους αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet και άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο στρατός έχει υιοθετήσει αντίστοιχες εκτιμήσεις.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου 70.000 κάτοικοι της Γάζας σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου», δήλωσε ένας αξιωματικός, σύμφωνα με το Ynet, ενώ πρόσθεσε ότι στον αριθμό αυτόν «δεν περιλαμβάνονται οι αγνοούμενοι».

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για τον διαχωρισμό μεταξύ τρομοκρατών και όσων δεν εμπλέκονταν», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός απάντησε: «Οι λεπτομέρειες που δημοσιεύθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν τα επίσημα στοιχεία» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Οποιαδήποτε δημοσίευση ή έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα θα κυκλοφορήσει μέσω επίσημων διαύλων», πρόσθεσε.

Από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους πολίτες, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Περισσότεροι από 470 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου.

