Τείχος των Δακρύων: Μνημείο 15 μέτρων στο Μπρούκλιν για τα 18.000 νεκρά παιδιά της Γάζας

Πρώτος είναι Wesam Iyad Mohammed Abu Fsaife, ένα 14χρονο αγόρι και τελευταία η Sabah Omar Saad al-Masri, ένα οκτάχρονο κορίτσι. Αυτά τα ονόματα δύο παιδιών σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος του «Τείχους των Δακρύων», μιας τεράστιας καλλιτεχνικής εγκατάστασης που αποτίει φόρο τιμής στα 18.457 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 19 Ιουλίου 2025. Δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Φιλ Μπούλερ και άνοιξε δίπλα στο μπαρ Pine Box Rock Shop στην οδό Grattan 12 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η τοιχογραφία, μήκους 15 μέτρων και ύψους 3 μέτρων, στο χρώμα της άμμου, παραθέτει τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα με τη σειρά θανάτου τους, με βάση στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Η σειρά αυτή θα συμπληρώνεται από φωτογραφίες και ιστορίες μεμονωμένων παιδιών, βασισμένες σε ρεπορτάζ των εφημερίδων Guardian και Washington Post.

«Αν πλησιάσετε από απόσταση, μοιάζει σχεδόν με αφηρημένο πίνακα και αυτό τραβάει τους ανθρώπους να δουν, τι είναι αυτό;» λέει τηλεφωνικά ο 69χρονος Μπούλερ. «Μετά θα δείτε τα ονόματα των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου και υπάρχουν χιλιάδες από αυτά που εκτείνονται σε όλο το τετράγωνο.»

«Έπειτα, ελπίζω, θα σας παρασύρει περισσότερο, για να δείτε τα πρόσωπα, να διαβάσετε τις ιστορίες μερικών από τις λίγες δεκάδες που έχω σκορπίσει σε όλο τον φράχτη. Αυτό είναι το κομμάτι που με συγκινεί όταν το κοιτάζω. Βλέπεις αυτά τα πρόσωπα γεμάτα χαρά και ελπίδα, στιγμιότυπα από αποφοιτήσεις και πάρτι γενεθλίων και οικογενειακές συγκεντρώσεις και γνωρίζοντας ότι οι ζωές αυτών των παιδιών μόλις κόπηκαν απότομα.»

Ο καλλιτέχνης αναλογίζεται: «Δεν μπορείς να μην σκέφτεσαι τα παιδιά σου και τις οικογένειές σου. Ελπίζω αυτό να οδηγήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν, έστω και αν είναι απλώς να τραβήξουν μια φωτογραφία της τοιχογραφίας και να την κοινοποιήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους φίλους και την οικογένειά τους, επειδή είναι σημαντικό να ακούς κάτι από κάποιον που γνωρίζεις».

Ο Μπούλερ έχει σχεδιάσει στο παρελθόν τεράστιες τοιχογραφίες, όπως το "Τείχος των Ψεμάτων", που παρουσιάζει περισσότερα από 20.000 ψέματα που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ως πρόεδρος, το " Τείχος των Ψευτών και των Αρνητών" , που απαριθμεί 381 Ρεπουμπλικάνους αρνητές των εκλογών που θα συμμετάσχουν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, το " Τείχος της Ντροπής" , που καταγράφει τις ενέργειες περισσότερων από 1.500 ταραχοποιών της 6ης Ιανουαρίου, και το "Άδεια Κρεβάτια" , που αναδεικνύει την απαγωγή σχεδόν 20.000 παιδιών από την Ουκρανία από τη Ρωσία.

Το έργο είναι αναγκαστικά ξεπερασμένο πριν καν ξεκινήσει: καταγράφει θανάτους μόνο μέχρι τον περασμένο Ιούλιο, επειδή αυτή ήταν η πιο πρόσφατη ενημέρωση στη βάση δεδομένων των υγειονομικών αρχών της Γάζας. Εκατοντάδες ακόμη παιδιά έχουν σκοτωθεί από τότε, ακόμη και μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

«Αυτή είναι ίσως μια από τις πιο δύσκολες ιστορίες στις οποίες έχω δουλέψει συναισθηματικά», λέει ο Μπούλερ. «Πάντα σκέφτομαι αυτό το απόφθεγμα που αποδίδεται στον Στάλιν, ότι ένας μόνο θάνατος είναι μια τραγωδία, ένα εκατομμύριο θάνατοι είναι στατιστικό στοιχείο. Οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με τα βάσανα ενός ατόμου, αλλά μετά αποσυντονίζονται ή κατακλύζονται από χιλιάδες και η καταστροφή και ο θάνατος στη Γάζα είναι μια από αυτές τις ιστορίες.»

«Ελπίζω με αυτό το έργο, το Τείχος των Δακρύων, να μπορέσετε να κατανοήσετε την κλίμακα των θανάτων αυτών των 18.457 παιδιών βλέποντας τα ονόματά τους να εκτείνονται στον δρόμο κατά 15 μέτρα και να νιώσετε συμπόνια για τις οικογένειές τους».

Ο Μπούλερ εγκαινίασε την εγκατάσταση την Πέμπτη για να συμπέσει με τη δεύτερη επέτειο του θανάτου της Χιντ Ρατζάμπ, μιας πεντάχρονης που αφέθηκε να αιμορραγεί ανάμεσα στα σώματα έξι μελών της οικογένειάς της, αφού το αυτοκίνητό τους έγινε στόχος ενός ισραηλινού τανκ, αφήνοντάς το με 335 τρύπες από σφαίρες, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Forensic Architecture .

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου δημοσίευσε ηχητικά αρχεία από τις τελευταίες ώρες της, καταγράφοντας επαναλαμβανόμενα, επείγοντα αιτήματα για διάσωση και χειριστές κλήσεων, οι οποίοι ανησυχούσαν ολοένα και περισσότερο, διαβεβαιώνοντάς την ότι η βοήθεια ήταν καθ' οδόν. Αυτό το ηχητικό υλικό από την πραγματική ζωή μπορεί να ακουστεί στην ταινία « Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» , μια ταινία της Τυνήσιας σκηνοθέτιδος Κάουτερ Μπεν Χάνια, η οποία έχει προταθεί για Όσκαρ στην κατηγορία διεθνών ταινιών μεγάλου μήκους.