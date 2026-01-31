Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο οίκους ανοχής - Δύο λειτουργούσαν παρά τις αποφάσεις σφράγισης
Συνελήφθησαν δύο γυναίκες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα τους οίκους ανοχής, παραβιάζοντας αποφάσεις σφράγισης
Στη Θεσσαλονίκη, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε ελέγχους σε δύο οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και για την τήρηση της νομιμότητας.
Στους χώρους βρέθηκαν γυναίκες που εκδίδονταν και τα έσοδα καρπώνονταν οι υπεύθυνες του χώρου. Συνελήφθησαν συνολικά δύο γυναίκες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα τους οίκους ανοχής, παραβιάζοντας αποφάσεις σφράγισης.
Κατασχέθηκαν 300 ευρώ, τετράδια με σημειώσεις και αντικείμενα σχετιζόμενα με την εκμετάλλευση. Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία, ενώ θα επανασφραγιστούν οι οίκοι ανοχής.
