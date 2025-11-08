Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στην Αθήνα για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking

Εκτεταμένους ελέγχους σε οίκους ανοχής σε διάφορες περιοχές της Αθήνας πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων trafficking. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν τέσσερις οίκοι ανοχής που λειτουργούσαν παράνομα, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών, καθώς και ένας ακόμη «κρυφός» οίκος ανοχής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες, 14 αλλοδαπές και μία Ελληνίδα, κατηγορούμενες, ανά περίπτωση, για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Από τους χώρους κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των οίκων ανοχής, καθώς και διοικητικής απέλασης για δύο από τις αλλοδαπές.