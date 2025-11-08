Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

Ελέγχους σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία 4 οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών, και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (14 αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες -κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης 2 εκ των αλλοδαπών.