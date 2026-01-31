Η Μπιάνκα Σενσόρι προσπάθησε να χωρίσει τον ΚάνιεΓουέστ «αρκετές φορές»

Ο Κάινι Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι σε μια από τις πιο προκλητικές τους εμφανίσεις στα Grammy 2025, πριν από έναν χρόνο

Η Μπιάνκα Σενσόρι προσπάθησε να χωρίσει τον Κάνιε Γουέστ «αρκετές φορές», καθώς «δεν ήταν ευτυχισμένη» στον γάμο τους, σύμφωνα με αποκαλύψεις του περιοδικού People.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας που έγινε μοντέλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσπάθησε αρκετές φορές να τερματίσει τη σχέση τους και μόνο όταν ο 48χρονος ράπερ μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης για ζητήματα ψυχικής υγείας φαίνεται ότι τα πράγματα ηρέμησαν, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα. Ο ίδιος ο τραγουδιστής αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα στη Wall Street Journal ότι απευθύνθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία για να αντιμετωπίσει τη διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη που τον ταλαιπωρούν.

«Η Μπιάνκα ήταν πολύ δυσαρεστημένη στο γάμο τους για κάποιο διάστημα και προσπάθησε αρκετές φορές να τον τερματίσει», δήλωσε μια πηγή στο περιοδικό. «Βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο για χρόνια. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, τείνει να δημιουργεί πολύ δράμα, το οποίο έχει μακροχρόνιες συνέπειες», πρόσθεσε η ίδια πηγή. «Και όταν φτάνει σε πιο σταθερή κατάσταση, συνειδητοποιεί πλήρως τη ζημιά που έχει προκαλέσει στην οικογένειά του, στους φίλους του και στον ίδιο».

«Η συνειδητοποίηση αυτή φέρνει έντονο αίσθημα ενοχής και λύπης, καθιστώντας δύσκολο να παραμείνει ψυχικά υγιής. Καταλαβαίνει τι έκανε και αυτό τον βαραίνει. Μέχρι να αισθανθεί πιο καθαρά, έχουν ήδη δημιουργηθεί σοβαρές συνέπειες», είπε η ίδια πηγή.

Ο Γουέστ και η Σενσόρι συνδέθηκαν ερωτικά για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2022 και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκαν κρυφά.

Ο Γουέστ αποκάλυψε πρόσφατα το σημείο καμπής που τον ώθησε να ζητήσει θεραπεία, μετά από χρόνια που -μεταξύ άλλων- είχε κάνει αντισημιτικά και άλλα προβληματικά σχόλια. Ο ράπερ δημοσίευσε μια πληρωμένη καταχώρηση σε ολόκληρη σελίδα στη Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις μισαλλόδοξες δηλώσεις του και υποστηρίζοντας ότι έγιναν κατά τη διάρκεια της διπολικής διαταραχής του.

Το νομικό του όνομα είναι Ye, και ισχυρίζεται επίσης ότι υπέστη τραυματισμό στον εγκέφαλο από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο το 2002, ο οποίος παρέμεινε αδιάγνωστος και, όπως φαίνεται, συνέβαλε στη διάγνωση της διπολικής του διαταραχής. Σε συνέντευξη στο Vanity Fair, Γουέστ West απάντησε στην κριτική ότι η καταχώρηση ήταν μια επικοινωνιακή κίνηση για να βελτιώσει την εικόνα του, επιμένοντας ότι κινήθηκε από «συναισθήματα μεταμέλειας» που «βάραιναν στην καρδιά και στην ψυχή μου».

Ο Γουέστ αποκάλυψε ότι ζήτησε βοήθεια αφού η σύζυγός του παρατήρησε ότι βρισκόταν σε «βαθιά καταθλιπτική φάση» μετά από αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του. Έκτοτε υπέστη «σταθεροποιητική διόρθωση» σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία.

«Προς το τέλος ενός τετραμήνου μανιακού επεισοδίου, η φαρμακευτική μου αγωγή άλλαξε. Αυτή η αλλαγή, με το αντιψυχωσικό φάρμακο, με οδήγησε σε βαθιά κατάθλιψη», είπε ο ίδιος. «Η σύζυγός μου το αντιλήφθηκε και αναζητήσαμε αυτό που αποδείχθηκε αποτελεσματικό και σταθεροποιητικό στο πρόγραμμα αποκατάστασης στην Ελβετία. Πρέπει να κατανοήσετε ότι η διπολική συμπεριφορά είναι ασθένεια. Είναι μια από τις πιο επικίνδυνες μη-θανατηφόρες ασθένειες».

Ο ράπερ παραδέχτηκε επίσης ότι οι εκρήξεις του είχαν ξεφύγει από κάθε όριο: «Όλα ξέφυγαν πολύ. Κοιτάζω τα συντρίμμια από το επεισόδιο που είχα και συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν είμαι εγώ».

Ως δημόσιο πρόσωπο, τόνισε, «πολλοί άνθρωποι παρακολουθούν και ακούν κάθε λέξη μου. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλω να σταθώ. Και αυτή είναι η πλευρά της αγάπης και της θετικότητας».

Ο Γουέστ είπε ότι τα λόγια του «κατέστρεψαν» φιλίες, οικογενειακές σχέσεις και «βαθιές σχέσεις». «Κάθε μέρα που ξυπνάω είναι ένας κατάλογος όλων όσων είπα – τουλάχιστον όσων μπορώ να θυμηθώ – ενώ βρισκόμουν σε διπολικό επεισόδιο», ανέφερε. «Όλοι οι οικογενειακοί δεσμοί, οι βαθιές σχέσεις και οι φιλίες που έχτισα με τόσο κόπο όλα αυτά τα χρόνια καταστράφηκαν από τις φρικτές δηλώσεις που έκανα τόσο παρορμητικά».

Η ασθένεια τον έκανε «αποκομμένο από τον αληθινό μου εαυτό» και τον οδήγησε «προς το πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω, τη σβάστικα».

Η διαφήμιση, που πληρώθηκε από την εταιρεία Yeezy και υπογράφτηκε από τον Γουέστ, είχε τίτλο «Σε αυτούς που πλήγωσα» και περιέγραφε πώς, αφού «έφτασε στον πάτο» πριν από μερικούς μήνες, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια κατόπιν προτροπής της συζύγου του.

«Πριν από 25 χρόνια είχα ένα ατύχημα με αυτοκίνητο που έσπασε το σαγόνι μου και προκάλεσε τραυματισμό στον δεξιό μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου μου», αναφέρεται στη διαφήμιση. «Την εποχή εκείνη η προσοχή δόθηκε στις ορατές βλάβες – το κάταγμα, το πρήξιμο, το άμεσο φυσικό τραύμα. Ο βαθύτερος τραυματισμός μέσα στο κρανίο μου παρέμεινε αδιάγνωστος. Πλήρεις ακτινογραφίες δεν έγιναν, οι νευρολογικές εξετάσεις ήταν περιορισμένες και η πιθανότητα τραυματισμού στον μετωπιαίο λοβό δεν εξετάστηκε ποτέ. Η σωστή διάγνωση έγινε το 2023. Αυτή η ιατρική παράλειψη προκάλεσε σοβαρή ζημιά στην ψυχική μου υγεία και οδήγησε στη διάγνωση διπολικής διαταραχής τύπου 1».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη: «Τα πράγματα χειροτέρεψαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα».

Το μήνυμα έχει την υπογραφή του Κάνιε Γουέστ και αναφέρει ότι η καταχώρηση πληρώθηκε από την Yeezy, με email επικοινωνίας για τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.

Ο Γουέστ είχε επιβεβαιώσει τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής στο άλμπουμ του 2018, Ye, όπου ράπαρε: «Αυτό είναι το διπολικό μου πράγμα, τι; Αυτό είναι η υπερδύναμή μου… Δεν είναι αναπηρία. Είμαι υπερήρωας!»

Ο ράπερ υπήρξε παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, από το 2014 μέχρι το διαζύγιό τους το 2021 και έχουν μαζί τέσσερα παιδιά τη Νορθ, 12 ετών, τον Σέιντ, 10 ετών, η Σικάγο 8 ετών και ο Ψαλμ, 6 ετών.

