Βιολάντα: Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων διαψεύδει ότι έλαβε το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας - Το έγγραφο που απέστειλε στο Newsbomb.gr

Ζωή Μακρυγιάννη

Βιολάντα: Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου
Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων διέψευσε, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε την Τετάρτη, τους ισχυρισμούς του υφυπουργού Εργασίας, σχετικά με το ότι έλαβε το πόρισμα ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Σήμερα, με έγγραφο που απέστειλε στο Newsbomb.gr το Εργατικό Κέντρο, αποδεικνύεται ότι όντως δεν είχε λάβει το εν λόγω πόρισμα, καθώς τη Δευτέρα, μερικές ώρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, απέστειλε εκ νέου αίτημα στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τρικάλων - Καρδίτσας, ζητώντας την έκθεση.

Δείτε το έγγραφο

Έγγραφο Εργατικού Κέντρου

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου

Υπενθυμίζεται ότι, στην ανακοίνωση της Τετάρτης, το Εργατικό Κέντρο ανέφερε: «Με αφορμή την δήλωση του υφυπουργού Εργασίας και τον ισχυρισμό του ότι μετά από την επίσκεψη στις 24 Ιουλίου 2025 του Τμήματος Υγιεινής & Ασφάλειας και εκπροσώπου μας στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα αυτής. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά και δηλώνουμε πως δεν μας έχει κοινοποιηθεί αντίγραφο του δελτίου ελέγχου από το Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας Ν. Τρικάλων, το οποίο αιτηθήκαμε στις 26/01/2026 και δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη».

Η δήλωση του υφυπουργού Εργασίας

Ο υφυπουργός Εργασίας, Νίκος Καραγκούνης, μιλώντας σε συνέντευξή του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το Εργατικό Κέντρο. Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το Εργατικό Κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις».

Το πόρισμα που άργησε έξι μήνες

Το καλοκαίρι του 2025, καταγγελίες εργαζομένων στο εργοστάσιο, έφτασαν στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες ήταν αφόρητες, υπό τις υψηλές θερμοκρασίες και το κύμα καύσωνα που έπληττε ολόκληρη τη χώρα.

Το Εργατικό Κέντρο της πόλης, με τη σειρά του απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, το οποίο και έστειλε την Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας που έχει την ευθύνη για τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Μεικτό κλιμάκιο που στελεχωνόταν από ανθρώπους της Επιθεώρησης και του Εργατικού Κέντρου, με τους τελευταίους να μπορούν να βρίσκονται στον χώρο μόνο ως παρατηρητές και όχι ως υπεύθυνοι για τον έλεγχο, βρέθηκαν στη «Βιολάντα», όπου και διαπίστωσαν όντως, μεταξύ άλλων, αρκετά υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του εργοστασίου, αλλά και υψηλά ποσοστά υγρασίας, συνθήκες που έκαναν τις ώρες που περνούσαν εκεί οι εργαζόμενοι, ανυπόφορες.

Ωστόσο, σχεδόν έξι μήνες μετά τη διενέργεια του ελέγχου, το πόρισμα δεν έχει σταλεί ακόμη στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ είναι άγνωστο αν παραδόθηκε στη διοίκηση του εργοστασίου. Το Εργατικό Κέντρο από πλευράς του, έχει επανειλημμένα αιτηθεί να λάβει το πόρισμα, με τις αιτήσεις του να πέφτουν στο κενό.

Στιγμιότυπο από την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στην βιομηχανία μπισκότων "Βιολάντα" στα Τρίκαλα

«Η διοίκηση του εργοστασίου έκλεινε την πόρτα στο Συνδικάτο»

Από πλευράς του, ο Γιώργος Λιατίφης, Γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών του νομού Τρικάλων, μιλώντας στο Newsbomb, τονίζει ότι η «Βιολάντα» αποτελούσε ανέκαθεν εργοστάσιο του οποίου η διοίκηση έκλεινε την πόρτα στο Συνδικάτο, καταστέλλοντας και οποιαδήποτε προσπάθεια των εργαζομένων να συνδικαλιστούν.

«Δεν είχαμε καμία επαφή με τους εργαζομένους του εργοστασίου, γιατί είχε κυριαρχήσει ο φόβος. Πήγαμε να διεξάγουμε τις εκλογές για το Σωματείο και δεν μας άφηναν να μπούμε μέσα. Έφεραν μέχρι και την αστυνομία, ενώ εμείς είχαμε πάει με όλα τα νόμιμα μέσα, μέχρι και με εκλογικό αντιπρόσωπο. Όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν αυτή την εικόνα, με αστυνομίες και τέτοια αντιμετώπιση, πώς να μη φοβούνται», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Λιατίφης.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε καν εικόνα σχετικά με το αν στο εργοστάσιο υπήρχε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, η οποία είναι υποχρεωτική από τον νόμο να υπάρχει και αποτελείται από εργαζομένους. «Η διοίκηση μας είχε αποκλείσει σε τέτοιο βαθμό, που δεν είχαμε καν εικόνα τι συνέβαινε εκεί μέσα. Αν υπήρχε αυτή η Επιτροπή, από ποιους στελεχωνόταν, δεν ξέραμε τίποτα», αναφέρει επιπλέον ο κ. Λιατίφης. «Φοβόντουσαν μέχρι και να εκλέξουν αντιπροσώπους στο Σωματείο της πόλης», προσθέτει.

Σχετικά με το αν οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου που παρεβρέθηκαν στον καλοκαιρινό έλεγχο διαπίστωσαν κενά ασφαλείας, ο κ. Λιατίφης σημειώνει ότι «εμείς απλώς ήμασταν παρόντες. Δεν μας επιτρεπόταν να ελέγξουμε κάτι ούτε να παρέμβουμε. Κάναμε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα διαρροής αερίου, αλλά μέχρι εκεί μπορούσαμε να παρέμβουμε. Περιμέναμε το πόρισμα για να δούμε τι απεφάνθησαν, αλλά δεν το λάβαμε ποτέ».

Τέλος, ο Γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών του νομού Τρικάλων τόνισε ότι το βασικό αίτημα του Εργατικού Κέντρο για την τραγωδία στη «Βιολάντα» είναι «να μη θαφτεί κανένα έγκλημα και να πληρώσουν οι ένοχοι, όποιοι κι αν είναι».

