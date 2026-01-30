Βιολάντα: Οι αποφάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την άδεια και τις δεξαμενές

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαπιστώνει «μη συμβατότητα» της λειτουργίας του εργοστασίου για τις υπόγειες δεξαμενές

Newsbomb

Βιολάντα: Οι αποφάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την άδεια και τις δεξαμενές
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Μη συμβατότητα» της λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα» σχετικά με την τοποθέτηση των δύο υπόγειων δεξαμενών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο που προκάλεσε την έκρηξη, διαπίστωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως φαίνεται από σχετικό έγγραφο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο έχει ημερομηνία από το 2020: «Τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις αποστάσεις που προβλέπεται στην Υ.Α Αριθμ. Δ3/14858/93 /ΦΕΚ 477 Β')».

Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται: «Προκειμένου να εξετάσουμε τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας για τεχνική ανασυγκρότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3982/2011 και ο φορέας της δραστηριότητας να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία (για τις αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια ιδιοκτησίας) υπέβαλε στην Υπηρεσία μας με τη σχετ (14) αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο σχετ. (15) έγγραφό μας».

diapistosi1.jpg
diapistosi2.jpg
diapistosi3.jpg

«Με προθεσμία για ανασυγκρότηση» εκδόθηκε η άδεια

Παράλληλα, σε δεύτερο έγγραφο που δημοσιεύει το CNN, με ημερομηνία 19-2-2020, το οποίο αποτελεί την άδεια λειτουργίας, αναφέρεται ότι η χορήγηση της άδειας γίνεται «με προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση (με την επαναποτοθέτηση δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) της βιοτεχνίας παρασκευής μπισκότων».

Στην απόφαση αυτή δίνεται προθεσμία δύο ετών για να συμμορφωθεί η επιχείρηση με τους κανόνες ασφαλείας και με την προβλεπόμενη νομοθεσμία.

Αναφέρεται, δε, πως «κατά την διάρκεια της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται η λειτουργία της βιοτεχνίας με την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων και με τους εξής όρους:

  • Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων καθώς και των περιοίκων και των καταναλωτών (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).
  • Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α).
  • Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.
  • Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Α.Π 136860/1673/Φ15/2018(ΦΕΚ 6210Β)
  • Να απασχολείται το απαιτούμενο από τη Νομοθεσία προσωπικό.

Μέσα σε δύο χρόνια, η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να «εφοδιαστεί με με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον νέο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου, στην Αθήνα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα, περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες της πολύκροτης υπόθεσης

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά στις 2 Φεβρουαρίου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σατανιστικές τελετές στον τάφο του φιλόσοφου David Hume - Τα σκοτεινά μηνύματα

18:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

18:02LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Βροχή» τα σχόλια χλευασμού κάτω από συνταγή του για μακαρόνια...χωρίς μακαρόνια

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου - Μάντζος προειδοποιούν για νέα οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω προκλήσεων στο κράτος δικαίου

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

17:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών - Το είπαμε, το κάναμε!

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η παραμυθένια βιβλιοθήκη σε σοφίτα χωριού που κρύβει βιβλία και θησαυρούς του 18ου αιώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: «Αντιλαμβόνoμαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει η Καρυστιανού - Θα σας εξαφανίσει» απαντά ο υπουργός

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ