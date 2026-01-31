Λας Βέγκας: Ένοχος ο ηθοποιός Νέιθαν Τσέισινγκ Χορς για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών

Ένορκοι στο Λας Βέγκας έκριναν τον ηθοποιό ένοχο για 13 από τις 21 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν

Newsbomb

Λας Βέγκας: Ένοχος ο ηθοποιός Νέιθαν Τσέισινγκ Χορς για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών

Ο Nathan Chasing Horse στο δικαστήριο, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο Λας Βέγκας.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένοχος κρίθηκε ο ηθοποιός της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Χορεύοντας με τους λύκους», Νέιθαν Τσέισινγκ Χορς για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών και κοριτσιών, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ένορκοι στο Λας Βέγκας έκριναν τον Τσέισινγκ Χορς ένοχο για 13 από τις 21 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Οι περισσότερες από τις κατηγορίες αφορούσαν τη συμπεριφορά του Τσέισινγκ Χορς απέναντι σε ένα θύμα που ήταν μόλις 14 ετών κατά την διάρκεια των περιστατικών. Ο ηθοποιός αθωώθηκε από ορισμένες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς το θύμα που αφορούσαν ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία και ζούσε μαζί του και με άλλους συντρόφους του, όπως αναφέρει το Associated Press.

Ο 49χρονος Τσέισινγκ Χορς βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 25 ετών και η έκδοση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου.

Nathan Chasing Horse

Ο Nathan Chasing Horse στο δικαστήριο, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο Λας Βέγκας.

AP

Ο ηθοποιός κατηγορείται, επίσης, για σεξουαλικά εγκλήματα σε άλλες πολιτείες καθώς και στον Καναδά. Οι εισαγγελείς της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσαν την Παρασκευή ότι μόλις εκδοθεί η ποινή του Τσέισινγκ Χορς και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις ΗΠΑ, θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα της δίωξής του.

Η καταδίκη του ηθοποιού σηματοδότησε το αποκορύφωμα μιας πολυετούς προσπάθειας για τη δίωξη του Τσέισινγκ Χορς, μετά την σύλληψη του το 2023. Οι εισαγγελείς δηλώνουν ότι ο Τσέισινγκ Χορς εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του ως αρχηγός της φυλής Lakota για να κακοποιήσει αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια.

Καθώς ακουγόταν η ετυμηγορία, ο Τσέισινγκ Χορς στεκόταν ήσυχος, ενώ τα θύματα και οι υποστηρικτές τους έκλαιγαν και αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον. Ο Ουίλιαμ Ρόουλς, αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας Clark, ευχαρίστησε τις γυναίκες που κατέθεσαν ενάντια στον Τσέισινγκ Χορς για το θάρρος τους. «Ελπίζω μόνο ότι οι άνθρωποι που βγήκαν μπροστά και υπέβαλαν καταγγελίες εναντίον του Τσέισινγκ Χορς θα βρουν κάποια ηρεμία με αυτό», είπε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Κρεγκ Μούλερ δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτηση για νέα δίκη και είπε στο Associated Press ότι ήταν απογοητευμένος από την ετυμηγορία των ενόρκων. Είπε ότι είχε «αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των κατηγοριών».

Nathan Chasing Horse

Ο Nathan Chasing Horse στο δικαστήριο, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στο Λας Βέγκας.

AP

Ο Τσέισινγκ Χορς γεννήθηκε στην περιοχή Rosebud στη Νότια Ντακότα, έδρα της φυλής Sicangu Sioux, μιας από τις επτά φυλές του αμερικανικού λαού Lakota.

Είναι ευρέως γνωστός για την ερμηνεία του ρόλου του Smiles a Lot στην οσκαρική ταινία του Kevin Costner, «Χορεύοντας με τους λύκους». Η ταινία ήταν μια από τις πιο γνωστές ταινίες με πρωταγωνιστές Αμερικανούς Ινδιάνους όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1990.

Η δίκη του ηθοποιού έλαβε χώρα καθώς οι Αρχές έχουν ανταποκριθεί τα τελευταία χρόνια στην επιδημία βίας κατά των αυτόχθονων γυναικών. Κατά τη διάρκεια της 11ήμερης δίκης, οι ένορκοι άκουσαν τρεις γυναίκες που δήλωσαν ότι ο Τσέισινγκ Χορς τις κακοποίησε σεξουαλικά, μερικές από τις οποίες ήταν ανήλικες εκείνη την εποχή.

Η κύρια κατήγορος ήταν 14 ετών το 2012, όταν ο Τσέισινγκ Χορς την κακοποιούσε λέγοντας της ότι τα πνεύματα ήθελαν να χάσει την παρθενιά της για να σώσει τη μητέρα της, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Στη συνέχεια, την κακοποίησε σεξουαλικά και της είπε ότι αν το έλεγε σε κανέναν, η μητέρα της θα πέθαινε, όπως άκουσε το δικαστήριο.

«Η σημερινή ετυμηγορία στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η εκμετάλλευση και η κακοποίηση δεν θα γίνουν ανεκτές, ανεξάρτητα από τη δημόσια εικόνα του κατηγορουμένου ή τους ισχυρισμούς του για πνευματική εξουσία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της κομητείας Clark, Steve Wolfson, ο οποίος ήρθε στο δικαστήριο του Λας Βέγκας για να ακούσει την ετυμηγορία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ για τη βλάβη στη γραμμή «100»: «Δεν στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της αστυνομίας»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: H «Ένωση» ματαίωσε τις εκδηλώσεις πριν το ντέρμπι σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Υπήρχαν προφορικές και γραπτές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

14:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ο Γιάρεμτσουκ οδεύει στη Λιόν – Στη Γαλλία για να περάσει ιατρικά ο Ουκρανός

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Συνελήφθη 29χρονος που εισήλθε μεθυσμένος με το όχημά του σε σιδηροδρομικές γραμμές

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Ελ Κααμπί, αλλά με Αντρέ Λουίζ | Η «ερυθρόλευκοι» αποστολή

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 12χρονος από δομή φιλοξενίας στη Νέα Ιωνία

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έκανε τη μήνυση 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία, τα μεσάνυχτα

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας: Ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - 9 μποφόρ και χιόνια

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Λας Βέγκας: Ένοχος ο ηθοποιός της ταινίας «Χορεύοντας με τους λύκους» Νέιθαν Τσέισινγκ Χορς για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών

13:33ΕΘΝΙΚΑ

Νέο σποτ του Πολεμικού Ναυτικού με εικόνες από τον σύγχρονο στόλο και τις σχολές - «Η θάλασσα είναι μνήμη»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του υπουργείου Υγείας είναι ότι λείπουν 4.000 νοσηλευτές

13:00LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Λανσάρει το δικό της brand εσωρούχων

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμία κλήση από τις «έξυπνες κάμερες» δεν έχει σταλεί, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθηνών

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 6 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - 9 μποφόρ και χιόνια

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει, επειδή δυσκολευόταν να αναπνεύσει

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Ποιος ήταν ο Έλληνας βοσκός για τον οποίον έκαναν διάβημα οι Τούρκοι και του έκοψε τα χρήματα το ελληνικό κράτος

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του υπουργείου Υγείας είναι ότι λείπουν 4.000 νοσηλευτές

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Red code για 7 περιοχές - Ισχυρές βροχές και δυνατοί άνεμοι

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός Αθηνών

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ