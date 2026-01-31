Λας Βέγκας: Ένοχος ο ηθοποιός Νέιθαν Τσέισινγκ Χορς για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών

Ένοχος κρίθηκε ο ηθοποιός της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Χορεύοντας με τους λύκους», Νέιθαν Τσέισινγκ Χορς για σεξουαλική κακοποίηση αυτόχθονων γυναικών και κοριτσιών, σε μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα.

Ένορκοι στο Λας Βέγκας έκριναν τον Τσέισινγκ Χορς ένοχο για 13 από τις 21 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Οι περισσότερες από τις κατηγορίες αφορούσαν τη συμπεριφορά του Τσέισινγκ Χορς απέναντι σε ένα θύμα που ήταν μόλις 14 ετών κατά την διάρκεια των περιστατικών. Ο ηθοποιός αθωώθηκε από ορισμένες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς το θύμα που αφορούσαν ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία και ζούσε μαζί του και με άλλους συντρόφους του, όπως αναφέρει το Associated Press.

Ο 49χρονος Τσέισινγκ Χορς βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 25 ετών και η έκδοση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου.

Ο Nathan Chasing Horse στο δικαστήριο, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο Λας Βέγκας. AP

Ο ηθοποιός κατηγορείται, επίσης, για σεξουαλικά εγκλήματα σε άλλες πολιτείες καθώς και στον Καναδά. Οι εισαγγελείς της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσαν την Παρασκευή ότι μόλις εκδοθεί η ποινή του Τσέισινγκ Χορς και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις ΗΠΑ, θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα της δίωξής του.

Η καταδίκη του ηθοποιού σηματοδότησε το αποκορύφωμα μιας πολυετούς προσπάθειας για τη δίωξη του Τσέισινγκ Χορς, μετά την σύλληψη του το 2023. Οι εισαγγελείς δηλώνουν ότι ο Τσέισινγκ Χορς εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του ως αρχηγός της φυλής Lakota για να κακοποιήσει αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια.

Καθώς ακουγόταν η ετυμηγορία, ο Τσέισινγκ Χορς στεκόταν ήσυχος, ενώ τα θύματα και οι υποστηρικτές τους έκλαιγαν και αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον. Ο Ουίλιαμ Ρόουλς, αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας Clark, ευχαρίστησε τις γυναίκες που κατέθεσαν ενάντια στον Τσέισινγκ Χορς για το θάρρος τους. «Ελπίζω μόνο ότι οι άνθρωποι που βγήκαν μπροστά και υπέβαλαν καταγγελίες εναντίον του Τσέισινγκ Χορς θα βρουν κάποια ηρεμία με αυτό», είπε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Κρεγκ Μούλερ δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτηση για νέα δίκη και είπε στο Associated Press ότι ήταν απογοητευμένος από την ετυμηγορία των ενόρκων. Είπε ότι είχε «αμφιβολίες για την ειλικρίνεια των κατηγοριών».

Ο Nathan Chasing Horse στο δικαστήριο, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στο Λας Βέγκας. AP

Ο Τσέισινγκ Χορς γεννήθηκε στην περιοχή Rosebud στη Νότια Ντακότα, έδρα της φυλής Sicangu Sioux, μιας από τις επτά φυλές του αμερικανικού λαού Lakota.

Είναι ευρέως γνωστός για την ερμηνεία του ρόλου του Smiles a Lot στην οσκαρική ταινία του Kevin Costner, «Χορεύοντας με τους λύκους». Η ταινία ήταν μια από τις πιο γνωστές ταινίες με πρωταγωνιστές Αμερικανούς Ινδιάνους όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1990.

Η δίκη του ηθοποιού έλαβε χώρα καθώς οι Αρχές έχουν ανταποκριθεί τα τελευταία χρόνια στην επιδημία βίας κατά των αυτόχθονων γυναικών. Κατά τη διάρκεια της 11ήμερης δίκης, οι ένορκοι άκουσαν τρεις γυναίκες που δήλωσαν ότι ο Τσέισινγκ Χορς τις κακοποίησε σεξουαλικά, μερικές από τις οποίες ήταν ανήλικες εκείνη την εποχή.

Η κύρια κατήγορος ήταν 14 ετών το 2012, όταν ο Τσέισινγκ Χορς την κακοποιούσε λέγοντας της ότι τα πνεύματα ήθελαν να χάσει την παρθενιά της για να σώσει τη μητέρα της, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Στη συνέχεια, την κακοποίησε σεξουαλικά και της είπε ότι αν το έλεγε σε κανέναν, η μητέρα της θα πέθαινε, όπως άκουσε το δικαστήριο.

«Η σημερινή ετυμηγορία στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η εκμετάλλευση και η κακοποίηση δεν θα γίνουν ανεκτές, ανεξάρτητα από τη δημόσια εικόνα του κατηγορουμένου ή τους ισχυρισμούς του για πνευματική εξουσία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της κομητείας Clark, Steve Wolfson, ο οποίος ήρθε στο δικαστήριο του Λας Βέγκας για να ακούσει την ετυμηγορία.